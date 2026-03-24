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  • 24 March 2026

Genieße die Aromen beim Grillen zu Hause mit dem Philips Tischgrill. Zwei Heizzonen und wendbare Platten bieten vielseitiges Kochen und perfekte Ergebnisse.

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