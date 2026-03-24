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Genieße die Aromen beim Grillen zu Hause mit dem Philips Tischgrill. Zwei Heizzonen und wendbare Platten bieten vielseitiges Kochen und perfekte Ergebnisse.
Aus dem Gehäuse meines Philips Grills tritt viel Rauch oder Brandgeruch aus:
Die Platten meines Philips Grills heizen sich nicht gleichmäßig auf
Die Antihaft-Beschichtung meines Philips Grills ist beschädigt
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