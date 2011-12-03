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Natürliche Glätte mit Volumen
Mit diesem Philips Hairstyler können Sie einen natürlichen glatten Look mit dem perfekten Volumen und optimaler Pflege für Ihr Haar erzeugen. Auf einfache, schnelle und schonende Weise.
Perfect Tension Control bietet die richtige Spannung zwischen den Keramikplatten und dem Haar für eine schöne elegante Frisur und ein natürlicheres Volumen.
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Dank der digitalen Temperatureinstellungen können Sie schnell die benötigte Funktion auswählen oder die Stylingtemperatur über die Digitalanzeige anpassen. So können Sie die perfekte Temperatur für die besonderen Bedürfnisse Ihrer Haare auswählen. Das Ergebnis ist perfektes Styling auf Knopfdruck.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
corriekoolhof
03/12/2011
Nederland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8297/00 Straightener verfasst
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23/02/2011
España
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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kika33
08/11/2012
Italia
Questa piastra è meravigliosa
Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8297/00 Piastra per capelli verfasst
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