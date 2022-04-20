Eingestellt
Support
HP8297/00
Eingestellt
Kann ich den Philips Hairstyler bei feuchtem Haar verwenden?
Kann ich das Kabel nach Gebrauch um den Philips Styler wickeln?
Ist der Philips Haarstyler asbestfrei?
Wozu dient die Ionisierungsfunktion meines Philips Hairstyler?
Kann Lockenwickeln oder Glätten mein Haar beschädigen?
Wie reinige ich meinen Philips Hairstyler?
Ist es normal, dass mein Philips Haarglätter ein knisterndes Geräusch erzeugt?
Mein Philips Hairstyler riecht seltsam
Mein Philips Hairstyler erzeugt Dampf
Der Philips Haarglätter glättet meine Haare nicht
Die Beschichtung meines Philips Haarglätters löst sich
Der Philips Hairstyler lässt sich nicht einschalten
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts