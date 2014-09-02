Eingestellt
HQ6645/16
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an und ermöglicht so eine flexiblere, sanftere Rasur.
Eine individuelle Anpassung der Scherköpfe Ihres Philips Rasierers an die Haut ermöglicht eine absolut gründliche Rasur.
1.5
von 5
2
Bewertungen
nigel67
02/09/2014
United Kingdom
i have found this shaver to be very disappointing
I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver verfasst
totem48
03/02/2025
Italia
dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!
Vorteile
leggero
Nachteile
non taglia
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.