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Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS5561/12

3.5

| (25) Bewertungen

Genießen Sie ein perfektes Heimkino-Erlebnis mit 3D-Lautsprechern

Maximieren Sie Ihr Sound-Erlebnis im Heimkino mit den dynamischen 3D Lautsprechern! Genießen Sie Filme und Musik von verschiedenen Medien – auch 3D Blu-ray – mit dem innovativen Philips Heimkino-System HTS5561.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Genießen Sie ein perfektes Heimkino-Erlebnis mit 3D-Lautsprechern

  • 3D Blu-ray

  • Kompatibel mit iPod/iPhone

3D-Lautsprecher sorgen für gleichmäßig verteilten Sound im ganzen Raum

3D-Lautsprecher sorgen für gleichmäßig verteilten Sound im ganzen Raum

3D-Lautsprecher nutzen speziell ausgerichtete Lautsprecher, um den Sound nicht nur nach vorne, sondern auch zu beiden Seiten hin wiederzugeben. Somit wird der optimale Surround-Sound-Klangbereich (Sweetspot) erweitert, und Sie können einen noch intensiveren Surround Sound in Kinoqualität genießen.

Option für kabellose Rücklautsprecher für eine Aufstellung ohne Kabelsalat

Option für kabellose Rücklautsprecher für eine Aufstellung ohne Kabelsalat

Kabellose Rear-Lautsprecher sorgen für freie Auswahl bei ihrer Platzierung im Zimmer. Da sie mit einer interferenzfreien Technologie ausgestattet sind, kommt es zu keinen Tonstörungen, sodass die Lautsprecher vollen Surround Sound bieten und dabei ganz ohne störende Kabel auskommen.

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

25

Bewertungen

01/10/2012

Nederland

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Verifizierter Käufer

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

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01/10/2012

Nederland

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23/08/2012

Nederland

Nederland

gewoon goed

prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.

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Haftungsausschlüsse

  1. Das Home Entertainment-System kann auch mit allen anderen Philips Fernsehern verwendet werden.

  2. Um herauszufinden, ob Video-On-Demand in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie www.philips.com/blu-ray.