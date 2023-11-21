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Support
HTS5561/12
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Kurzanleitung
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Was sind die besten Konfigurationseinstellungen für meinen Netzwerk-Router?
Über welches Ethernet-Kabel verbinde ich meinen Philips Player mit dem Heimnetzwerk?
Funktioniert eine 3D-Brille bei Brillenträgern?
Ist die Benutzung von Philips Net TV kostenpflichtig?
Warum kann ich den 3D-Effekt meiner 3D-Disc nicht sehen?
Kann ich Webseiten zu meinen Favouriten in Philips NetTV hinzufügen?
Was ist DLNA?
Kann ich meinen Philips Player mit meinem PC verbinden um High-Definition-Videodateien zu schauen?
Philips 3D Blu-ray-Player mit 3D-Fernsehgerät einer anderen Marke verwendbar?
Was ist das Human Interface Device (HID), und unterstützt mein Philips Player HID?
Sind normale CDs auf einem Philips 3D Blu-ray-Player abspielbar?
Kann ich mit der Philips HTS HD DivX- oder HD Windows Media Video-Dateien wiedergeben?
Unterstützt mein Philips Player 3D?
Kann ich ein Philips Blu-ray 3D Ready-Gerät mit meinem Nicht-3D-Fernsehgerät benutzen?
Welche Medienserver funktionieren mit meinem Philips Player?
Warum kann ich die Wiedergabe meiner BD-Disc mit Java nicht fortsetzen?
Sind normale Blu-ray-Discs auf einem Philips 3D-Player abspielbar und werden in 3D wiedergegeben?
Kann der Philips Blu-ray-Player 2D in 3D konvertieren?
Ist der Philips WUB1110 kompatibel mit kabellosen B-, und G-Routern?
Kann ich auf meinem Philips Net TV jede beliebige Webseite durchsuchen?
Kann ich von meinem Philips Player den PC nach Dateien durchsuchen?
Untertitelsprache während der Wiedergabe nicht über die Fernbedienung zu ändern
Kann mein Philips Player DivX-Dateien wiedergeben?
Vorwärts-, Rückwärts- oder Zeitsuche nicht möglich, während DLNA Verbindung
Was ist BD-Live?
Die DivX-Untertitel werden nicht oder nicht korrekt auf meinem Philips HTS angezeigt.
Es dauert lange den Inhalt des USB-Geräts auf dem Philips Player anzuzeigen.
Kein Video wenn iPod an Philips Dockingstation angeschlossen
"UPG-MCU" wird auf dem Philips Player angezeigt
Mein Philips Player gibt keine MKV-Datei wieder.
Untertitelsprache nicht über die Fernbedienung des Philips Players zu ändern
Ich habe das Kennwort meines Philips Geräts vergessen.
Pause/schneller Vorlauf während der Wiedergabe im DLNA-Modus funktionieren nicht
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts