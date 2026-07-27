NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX3042/00
Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque an behandelten Stellen*
Für die tägliche Reinigung
2 Tipps
Nur mit Philips Sonicare Power Flosser kompatibel
Die Standarddüse mit Einzelstrahl entfernt selbst hartnäckige Speisereste zuverlässig zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrands.
Die Düse lässt sich um bis zu 360 Grad drehen und erreicht so auch schwer zugängliche Bereiche, beispielsweise im hinteren Mundraum.
Das Wechseln oder Austauschen der Düsen ist besonders einfach. Sie lassen sich mit einem schnellen Klick aufsetzen oder abnehmen. Für eine optimale Hygiene sollten die Düsen des Flossers alle sechs Monate ausgetauscht werden.
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