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  • Die Düse für die tägliche Reinigung
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Philips Sonicare F1 Standard nozzleMundduschendüse

HX3042/00

Die Düse für die tägliche Reinigung
Erleben Sie eine gründliche und effektive Reinigung mit der Standarddüse. Sie reinigt zuverlässig zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrands und entfernt Speisereste besonders effektiv.
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Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque an behandelten Stellen*

Die Düse für die tägliche Reinigung

  • Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque an behandelten Stellen*

  • Für die tägliche Reinigung

  • 2 Tipps

  • Nur mit Philips Sonicare Power Flosser kompatibel

Standarddüse ideal zum Entfernen von Speiseresten zwischen den Zähnen

Standarddüse ideal zum Entfernen von Speiseresten zwischen den Zähnen

Die Standarddüse mit Einzelstrahl entfernt selbst hartnäckige Speisereste zuverlässig zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrands.

360° drehbar – für schwer erreichbare Bereiche

360° drehbar – für schwer erreichbare Bereiche

Die Düse lässt sich um bis zu 360 Grad drehen und erreicht so auch schwer zugängliche Bereiche, beispielsweise im hinteren Mundraum.

Für die tägliche Anwendung entwickelt

Für die tägliche Anwendung entwickelt

Das Wechseln oder Austauschen der Düsen ist besonders einfach. Sie lassen sich mit einem schnellen Klick aufsetzen oder abnehmen. Für eine optimale Hygiene sollten die Düsen des Flossers alle sechs Monate ausgetauscht werden.

Technische Daten

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