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  • Umfassende Pflege, auch unterhalb des Zahnfleischrands
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Philips Sonicare kabelloser Power Flosser 3000Wasser-Flosser - schwarz

HX3826/33

3.7
| (91) Bewertungen
Umfassende Pflege, auch unterhalb des Zahnfleischrands
Genießen Sie umfassende Pflege mit dem Philips Sonicare kabellosem Power Flosser 3000. Die Quad Stream-Technologie verbessert die Zahnfleischgesundheit innerhalb von zwei Wochen. Das Gerät reinigt gründlich zwischen den Zähnen und unterhalb des Zahnfleischrands, entfernt bis zu 99 % an Plaque und bleibt dabei besonders sanft zum Zahnfleisch*
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Dieses Produkt

kabelloser Power Flosser 3000 Wasser-Flosser - schwarz

kabelloser Power Flosser 3000
Wasser-Flosser - schwarz

89,99 €

  • F1 Standard nozzle

    F1 Standard nozzle
    Mundduschendüse

    24,99 €

  • F3 Quad Stream nozzle

    F3 Quad Stream nozzle
    Mundduschendüse

    24,99 €

89,99 €

89,99 €

Entfernt bis zu 99 % an Plaque unterhalb des Zahnfleischrands*

Umfassende Pflege, auch unterhalb des Zahnfleischrands

  • Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque

  • Vollständige Reinigung in 60 Sekunden

  • 2 Modi, 3 Intensitätsstufen

  • Schnelles, universelles Aufladen mit USB-A

  • 250-ml-Behälter

Quad Stream-Technologie: Sanfte und zugleich gründliche Plaqueentfernung

Quad Stream-Technologie: Sanfte und zugleich gründliche Plaqueentfernung

Dank der Quad Stream-Technologie mit ihrer einzigartigen X-förmigen Düse kann mit weniger Aufwand eine größere Fläche schonend gereinigt werden. Dank der präzisen Ausrichtung der sanft, aber gründlich reinigenden Wasserstrahlen können Bereiche erreicht werden, die mit der Zahnbürste allein nicht zugänglich sind – bis in Zahnfleischtaschen von 6 mm Tiefe, in denen sich Plaque ansammeln kann. Dabei werden bis zu 99 % der Plaque schonend entfernt.*

Bis zu 2-mal effektivere Plaqueentfernung**

Bis zu 2-mal effektivere Plaqueentfernung**

Die Quad Stream Technologie sorgt klinisch nachgewiesen für eine bessere Zahnfleischgesundheit. Der Sonicare kabellose Power Flosser 3000 entfernt Plaque bis zu 2-mal effektiver als Interdentalbürsten und verbessert die Zahnfleischgesundheit bereits nach 2 Wochen**.

Leicht befüllbarer 250-ml-Wassertank für eine vollständige Reinigung in 60 Sekunden***

Leicht befüllbarer 250-ml-Wassertank für eine vollständige Reinigung in 60 Sekunden***

Der leicht befüll- und abnehmbare 250-ml-Wasserbehälter fasst genug Wasser für eine vollständige 60-Sekunden-Anwendung und sogar für bis zu 90 Sekunden im Deep Clean-Modus. Kein Nachfüllen während der Anwendung erforderlich! Drehen Sie vor der nächsten Verwendung den Behälter einfach ab, um ihn von oben zu befüllen, oder nutzen Sie die seitliche Einfüllöffnung. Lassen Sie die Öffnung nach Verwendung offen, damit sie trocknen kann.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.7

von 5

91

Bewertungen

09/06/2025

Deutschland

Deutschland

Unverzichtbarer Zahnpflege-Helfer

Meine Zahnärztin gibt mir immer tolle Tipps und hat mir diesen Power Flosser empfohlen. Ich habe ihn sofort gekauft und bin seit der 1. Benutzung ein großer Fan davon. Auch wenn ich 2-3 mal täglich meine Zähne putze, ist es unglaublich, was dennoch aus den Zahnzwischenräumen gespült wird. Seit ich den Power Flosser benutze (seit 1nem Jahr) habe ich ein deutlich sauberes Mundgefühl und werde nicht mehr auf die tägliche Anwendung verzichten. Zur Reinigung fülle ich regelmässig den Behälter mit Wasser und füge eine Mundspülung hinein und lasse es über Nacht so stehen.

Vorteile

Großartige Wirkung, schönes Aussehen, Akku hält lange

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst

27/04/2025

Deutschland

Deutschland

Hält was es verspricht

Hält was es verspricht in der der Reinigung. Gutes Handling. Gute Verarbeitung und Qualität des Produktes.

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst

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17/10/2023

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

Leichte Anwendung, super einfache Bedienung. Was uns sehr gut gefällt, das die Munddusche über Akku läuft, es 2 verschiedene Aufsätze gibt und das sie einen Wassertank hat. Die Zahnzwischenräume werden sehr gut sauber. Wie würden das Produkt jederzeit kaufen.

Vorteile

Leichte Anwendung, super Ergebnis

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. In einer Laborstudie mit Quad Stream-Düse bei Zahnfleischtaschen bis zu 6 mm Tiefe

  2. US-Studie mit 372 Teilnehmern aus dem Jahr 2022

  3. im Clean-Modus

  4. basierend auf einer Anwendung pro Tag mit einer Dauer von 1 Minute

  5. in einer In-vitro-Studie, tatsächliche Ergebnisse können variieren

  6. im Vergleich zu einer Handzahnbürste, in einer Laborstudie, die tatsächlichen Ergebnisse können variieren

  7. im Deep Clean-Modus