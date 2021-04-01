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    • Eine mühelose, gründliche Reinigung Eine mühelose, gründliche Reinigung Eine mühelose, gründliche Reinigung

      Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle Mundduschendüse

      HX3062/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Eine mühelose, gründliche Reinigung

      Für maximale Erfassung und eine besonders gründliche Reinigung verwenden Sie die Quad Stream-Düse, um das Wasser in vier breite Ströme zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleisches zu bündeln. Die weiche Führung aus Gummi ist sanft zum Zahnfleisch, und jede Düse lässt sich einfach auf- und abstecken.

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      F3 Quad Stream nozzle
      - {discount-value}

      F3 Quad Stream nozzle

      Mundduschendüse

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Eine mühelose, gründliche Reinigung

      Für maximale Erfassung und beste Reinigung

      • 2 Düsen
      Quad Stream-Düse für maximale Abdeckung

      Quad Stream-Düse für maximale Abdeckung

      Für maximale Abdeckung und eine besonders gründliche Reinigung verwenden Sie die Quad Stream-Düse, um das Wasser in vier breite Ströme zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleisches zu bündeln. Die weiche Führung aus Gummi ist sanft zum Zahnfleisch und jede Düse lässt sich einfach auf- und abstecken.

      Effektive Reinigung bei jeder Anwendung

      Effektive Reinigung bei jeder Anwendung

      Um eine möglichst effektive Reinigung zu erhalten, sollten die Philips Sonicare Düsen alle sechs Monate ausgetauscht werden.

      Bis zu 180 % effektiver für gesünderes Zahnfleisch *1

      Der Philips Power Flosser ist bis zu 180 % effektiver als Zahnseide bei der gründlichen Zahnzwischenraumreinigung, was zu einem gesünderen Zahnfleisch führt. *1

      Technische Daten

      • Kompatibilität

        Kompatibel mit
        jeder Philips Sonicare Power Flosser

      • Benutzerfreundlichkeit

        Düsenaufsatz
        Leichtes Aufstecken und Abnehmen
        Düsenwechsel
        • Alle 6 Monate
        • für gute Hygiene

      • Artikel enthalten

        F3 Quad°Stream-Düse
        2

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Quad Stream-Düse

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      • 1 Mit Clean-Putzprogramm, Quad Stream-Düse, Stärke 8. Untersucht von Philips.
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