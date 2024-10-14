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    • Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Sonicare. Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Sonicare. Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Sonicare.

      Philips Sonicare 4100 Series Elektrische Schallzahnbürste

      HX3689/41

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Sonicare.

      Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt sanft Verfärbungen – für natürlich weiße Zähne bei jedem Putzen.

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      4100 Series
      - {discount-value}

      4100 Series

      Elektrische Schallzahnbürste

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Sonicare.

      Für weiße Zähne bei jedem Putzen

      • Sonicare-Technologie
      • 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer
      • Schlankes, ergonomisches Design
      • 14 Tage Akkulaufzeit
      Für weiße Zähne bei jedem Putzen

      Für weiße Zähne bei jedem Putzen

      Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Schalltechnologie entfernt sanft Verfärbungen für natürlich weißere Zähne mit jedem Putzen.

      Die Andruckkontrolle schützt Zähne und Zahnfleisch

      Die Andruckkontrolle schützt Zähne und Zahnfleisch

      Die integrierte Andruckkontrolle erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus und reduziert die Vibration. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.

      Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

      Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

      Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.

      Wechseln Sie zwischen 2 Intensitätsstufen

      Wechseln Sie zwischen 2 Intensitätsstufen

      Wechseln Sie zwischen 2 Intensitätsstufen, um das Zähneputzen komfortabler zu machen.

      Unsere einzigartige Technologie für eine sanfte und effektive Reinigung

      Unsere einzigartige Technologie für eine sanfte und effektive Reinigung

      Kraftvolle Bürstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

      So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

      So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

      Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

      Akkulaufzeit von 14 Tagen

      Akkulaufzeit von 14 Tagen

      Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.

      Weniger verbrauchen. Mehr wiederverwenden

      Weniger verbrauchen. Mehr wiederverwenden

      Unser Ziel bei Philips ist es, Elektronikschrott zu reduzieren. Das erreichen wir zum Beispiel, indem wir die Anzahl der von uns verkauften Adapter minimieren. Diese Produkte werden ohne Netzadapter geliefert, da wir uns für die Reduzierung von Elektronikschrott einsetzen.

      Technische Daten

      • Leistung

        Stromspannung
        DC5V

      • Technische Daten

        Batterie
        Wiederaufladbar
        Betriebsdauer (voller bis leerer Akku)
        14 Tage**
        Batterietyp
        Lithium-Ionen
        Energieverbrauch
        Standby ohne Anzeige <<0,5 W

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Paradise Pink mit Prisma-Effekt

      • Service

        Gewährleistung
        2 Jahre eingeschränkte Garantie

      • Benutzerfreundlichkeit

        Bürstenkopfsystem
        Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
        Akkuanzeige
        Anzeige zeigt Akkustatus an
        Handstück
        Schlankes, ergonomisches Design
        BrushSync Erinnerungsfunktion
        • Erinnerungsfunktion
        • So wissen Sie immer, wann
        • Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
        • Erinnerungssymbol leuchtet auf
        • Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher

      • Artikel enthalten

        Handstück
        1 Serie 4100
        Bürstenköpfe
        1 W Optimal White
        Ladegerät
        1

      • Reinigungsleistung

        Leistung
        Für weiße Zähne bei jedem Putzen
        Timer
        4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer
        Druck-Feedback
        Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

      • Programme

        Clean
        Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
        2 Intensitätsstufen
        • Hoch
        • Niedrig

      • Intelligente Sensor-Technologie

        Drucksensor
        Warnmeldungen bei zu starkem Druck
        BrushSync Erinnerungsfunktion
        • So wissen Sie immer, wann
        • Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

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      • Die Daten sind abrufbar
      • * basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm

      Testen ohne Risiko

      GZG Logo 100 Tage

      Testen Sie ohne Risiko

       

      100 Tage auf alle Philips Sonicare Schallzahnbürsten und Power Flosser

      Das Angebot gilt nicht für Ersatzbürstenköpfe und Zubehör.

      So funktioniert es

      Garantieverlängerung

      Garantie-Logo

      Garantie­verlängerung


      Für alle Philips Sonicare Schallzahnbürsten Verlängerung um 1 Jahr auf 3 Jahre Garantie.

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