Schon beim ersten Auspacken macht der Powerflosser einen sehr guten Eindruck. Praktischerweise ist das Gerät sehr schnell zusammengesetzt und netterweise schon vor-aufgeladen, sodass einem ersten Probeeinsatz nichts im Wege stand. Ich habe allerdings den Tank erst einmal ausgespült und etwas durch die Düsen gespritzt ohne das Gerät gleich direkt im Mund zu verwenden, um es etwas zu reinigen. Der Cordless Powerflosser liegt trotz des großen Tanks angenehm in der Hand und ist nicht zu schwer. Ich hatte ein Produkt eines anderen Herstellers das zwar kleiner und damit etwas einfach zu handhaben war, dessen Tank aber leider viel zu klein war und ständig nachgefüllt werden musste. Da ist mir der etwas größere Powerflosser deutlich lieber. Der Tank ist sehr gut zu reinigen und lässt sich leicht befüllen, dazu kann er entweder vom Gerät getrennt werden oder man benutzt die Klappe am Tank. Letzteres ist eindeutig sehr praktisch für das schnelle Nachfüllen mitten in der Anwendung oder auch um noch ein paar Tropfen eines Mundwassers hinzuzufügen. Die Aufladebuchse für das Ladekabel kann mit einer kleinen Klappe verschlossen werden und ist damit vor Wasser geschützt. Ich war angenehm überrascht wie stark die erzeugten Wasserstrahlen sind. Damit ist es tatsächlich ein leichtes die Zahnzwischenräume zu reinigen, trotzdem ist die Strahlstärke noch angenehm. Der Powerflosser wird mit zwei Düsen geliefert die sich einfach einsetzen und entfernen lassen. Die Düsen rasten im Handstück ein und sind um 360° drehbar. Eine Düse produziert einen Einzelstrahl, die andere (QuadStream Spitze) vier seitlich austretende Strahlen. Diese Vierfachdüse soll sich unter anderem für Spangen sehr gut eignen, dies konnte ich mangels einer solchen nicht testen. Allerdings ist schon eine hervorragende Reinigungsleistung bei engstehenden Zähnen und sehr engen Zahnzwischenräumen gut zu beobachten. Bisher musste man sich sehr mit Zahnseide abquälen um die Zahnzwischenräume auch wirklich gut zu säubern, die leider oftmals an scharfkantigen Zahnecken hängen blieb oder auch mal zwischen den Zähnen stecken blieb. Jetzt bekommt man diese Bereiche schnell und unproblematisch sauber. Es gibt zwei Reinigungsprogramme: Einmal mit kontinuierlichem Strahl (Clean-Programm) und einmal gepulst (Deep Clean-Programm). Jede dieser Betriebsarten verfügt dabei über drei Intensitätsstufen. Sowohl die Betriebsart als auch die Leistungsstufe wird per LEDs am Handteil angezeigt. Die Laufzeiten zwischen den drei Intensitäten dauern zwischen 60- 80 Sekunden und man kann problemlos auch während der Anwendung zwischen den Modi oder Intensitätsstufen wechseln. Wie von Philips gewohnt kommt das Handteil in einem gefälligen Design mit angenehmer Oberfläche. Das Handteil wird mit dem Mitgelieferten USB-C Ladegerät geladen, es ist sehr verbraucherfreundlich, dass hier nicht wie so oft auf ein Spezialnetzteil gesetzt wurde denn so genügt es, auf Reisen einfach das USB Ladegerät zu verwenden was man ohnehin dabei hat. Damit man auf Reisen alles beisammen hat ist im Lieferumfang noch eine Nylontasche enthalten in der das gesamte Zubehör verstaut werden kann. So ist alles hygienisch und einfach transportierbar oder auch einfach so im Bad aufzubewahren. Einmal aufgeladen, was auch nicht extrem lange dauert, hält der Akku etwas über eine Woche bei täglichem Gebrauch. Sehr gute Leistung wie ich finde. Sowohl meine Frau als auch ich sind absolut begeistert von diesem Gerät und benutzen es beide regelmäßig. Ein rundum gelungenes und durchdachtes Gerät zur Unterstützung der Zahnhygiene. Meine Frau ist begeisterte Teetrinker und konnte feststellen, dass die ihr leidigen Teeablagerungen auf den Schneidezähnen weniger geworden sind. Eine Idee für die Zukunft: Schön wäre es, wenn Zusatzsets an Düsen in unterschiedlichen Farben bzw. mit auswechselbaren Farbringen o.ä. erhältlich wären, sodass sie eindeutig in der Familie zu unterscheiden sind. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut angemessen und das Produkt von sehr guter Qualität. Allerdings kann ich noch keine Aussage über eine langfristige Haltbarkeit treffen, da ich das Gerät erst seit Kurzem besitze.