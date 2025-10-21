NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7109/01
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/03
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX6481/60
Bis zu 7x mehr Plaque-Entfernung
Entfernt bis zu 100% mehr Verfärbungen
Härtegrad der Borsten: Medium
Kompatibel mit allen Sonicare Handstücken außer Philips One und Kids
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Die DiamondClean verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht sitzenden, diamantförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %* weißere Zähne in nur einer Woche.
Erhalten Sie jedes Mal die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung**. Der Philips Sonicare W2 Optimal White Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart-Handstück** und wählt automatisch das optimale Putzprogramm und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Aufhellung. Sie müssen nur noch putzen.
4.6
von 5
380
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Conchi59
21/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Weiche Bürsten, aber starke Wirkung
Ich bin ein absoluter und loyaler Fan von Philips und ihren Produkten. Meine Ultraschall-Zahnbürste und die große Auswahl an Bürstenköpfe sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass mein Zahnarzt seit Jahren keine Arbeit mit meinen Zähnen hat.
Vorteile
Hält, was es verspricht. Kulanter und guter Service
Nachteile
Ich wünschte mir häufiger Zahnbürsten und Mundhygiene-Produkte, die zwei Bürsten gleichzeitig aufbewahren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6064/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6064/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst
Nürni
14/03/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Perfekte Borstenstärke mit sauberen Ergebnis
Diese Aufsätze für die Philips Sonicare Zahnbürste reinigen sehr gut die Zähne. Die Borstenstärke ist dabei perfekt gewählt. Sie sind nicht zu fest, aber reinigen trotzdem hervorragend. Nach dem Zähneputzen hat man ein sehr sauberes Zahngefühl.
Vorteile
Reinigt sehr gut, angenehme Borstenstärke
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6062/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6062/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Bambi04
11/03/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Klare Kaufempfehlung, Zähne wirken weißer
Der Bürstenkopf ist weich und übt dennoch genug Druck auf ohne dass es beim Zähneputzen schmerzt. Ich habe bereits nach dem dritten Mal benutzen festgestellt, dass meine Zähne gründlicher gereinigt wurden und somit auch weißer erscheinen, zum Vergleich hatte ich dazwischen noch einen anderen Kopf verwendet aber mit dem optimal White Kopf wirkten die Zähne deutlich heller bzw. geputzter, also eine klare Kaufempfehlung!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6062/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6062/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart Zahnbürstenhandstücken verfügbar