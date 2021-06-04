Ich habe das Produkt kostenlos im Zuge eines Produkttests zur Verfügung gestellt bekommen. Dies beeinflusst in keinster Weise meine Meinung zu diesem Produkt. Das Set kommt mit drei unterschiedlichen Bürstenköpfen: einem für bessere Plaque-Entfernung(C3), einem für gesünderes Zahnfleisch(G3) und einmal für weißere Zähne (W3). Alle drei Köpfe sind in schwarz gehalten und mit verschiedenen Buchstaben- und Nummerkombinationen versehen, wahrscheinlich damit man sie besser auseinanderhalten kann. Ich musste ein wenig schauen, bis ich wusste, welcher Kopf welcher sein soll, da hätte ich mir eine noch eindeutigere Zuweisung gewünscht. Auch fänd ich es schön, wenn die Köpfe ebenfalls in weiß angeboten werden, da meine Sonicare weiß ist und es einfach nicht so schön aussieht, wenn die Köpfe eine andere Farbe haben. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht gibt, konnte aber zumindest auf der Philips-Seite keine finden. Dies sind aber nur Kleinigkeiten, die Bürstenköpfe selber haben mich nämlich vollends überzeugt. Ich habe vor allem den Bürstenkopf, der gesünderes Zahnfleisch verspricht getestet (G3), da das in der Vergangenheit immer mein Problem war. Ich habe recht empfindliches Zahnfleisch, welches auch manchmal angefangen hat zu bluten beim Zähneputzen. Mit dem Bürstenkopf aus diesem Paket passierte dies gar nicht mehr, obwohl ich mein Putzverhalten für den Test nicht geändert habe. Die Borsten selber habe ich auch als angenehm empfunden. Sie waren eher weich, aber nicht zu weich, so dass ich das Gefühl hatte, dass meine Zähne immer noch ordentlich geputzt werden. Die anderen beiden konnte ich noch nicht ganz so ausführlich testen, bin auf den ersten Blick aber auch angetan. Der C3-Bürstenkopf hat ein sehr sauberes Gefühl im Mund hinterlassen. Beim W3-Kopf konnte ich in Bezug auf die Weißheit der Zähne noch keinen riesigen Unterschied entdecken, bilde mir aber ein, dass sie leicht heller geworden sind. Alles in allem kann ich die Bürstenköpfe also guten Gewissens weiterempfehlen.