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  • Gründlichere Reinigung, gesünderes Zahnfleisch und weißere Zähne
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Eingestellt

Philips SonicareStandard-Zahnbürste, Vielfaltspack

HX9073/33

4.8
| (33) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Gründlichere Reinigung, gesünderes Zahnfleisch und weißere Zähne
Der C3 Premium Plaque Defence-Bürstenkopf bietet bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung* für großartige Ergebnisse. G3 Premium Gum Care liefert 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen*** und W Premium White entfernt innerhalb von 3 Tagen* 100 % mehr Verfärbungen
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ExpertClean 7500
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Für die Komplettpflege von Zähnen und Zahnfleisch

Gründlichere Reinigung, gesünderes Zahnfleisch und weißere Zähne

  • Dreierpack

  • Standardgröße

  • Aufsteckbar

  • Smart-Bürstenkopferkennung

Bis zu 10 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Bis zu 10 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Und dank seines flexiblen Designs entfernt er bis zu 10 x mehr Plaque an schwer zugänglichen Stellen* – für eine echte Tiefenreinigung am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen.

Bis zu 7 Mal gesünderes Zahnfleisch in nur 2 Wochen***

Bis zu 7 Mal gesünderes Zahnfleisch in nur 2 Wochen***

Mit dem Philips Sonicare Premium Gum Care-Bürstenkopf ist selbst die gründlichste Reinigung dennoch sanft. Wenn Sie Ihre Zahnbürste am Zahnfleischrand entlangführen, absorbieren die flexiblen Seiten und Borsten des Premium Gum Care-Bürstenkopfs übermäßigen Druck. So bleibt Ihr Zahnfleisch geschützt, auch wenn Sie zu fest putzen. Die Borsten entfernen Plaque und Bakterien am Zahnfleischrand und an schwer zugänglichen Stellen. Dank des geschwungenen Designs des Bürstenkopfes stellen Sie einen maximalen Borstenkontakt sicher.

Entfernt bis zu 100 % mehr oberflächliche Verfärbungen in nur 3 Tagen*

Entfernt bis zu 100 % mehr oberflächliche Verfärbungen in nur 3 Tagen*

Die dicht stehenden Mittelborsten des Philips Sonicare Premium White Bürstenkopfes entfernen Plaque und jede oberflächliche Verfärbung von Getränken und Speisen. Die biegsamen Seiten passen sich der einzigartigen Kontur Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches an für eine Tiefenreinigung und ein strahlenderes Lächeln in nur 3 Tagen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.8

von 5

33

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

04/06/2021

Deutschland

Deutschland

Unkompliziert

Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.

Vorteile

gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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28/07/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Produkt hält Versprechen

Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack verfasst

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03/02/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Auswahl von verschiedenen Bürsten

Haben die Zahnbürste noch nicht so lange und um eine kleine Auswahl an Bürsten Köpfen zu bekommen haben wir dieses Produkt bestellt. Wir sind mit der Auswahl sehr zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. als mit einem DiamondClean-Bürstenkopf

  3. im Gum Care-Modus im Vergleich zu einer Handzahnbürste; gemessen von GBI

  4. Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart Zahnbürstenhandstücken verfügbar