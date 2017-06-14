Der Philips M1MKII ist ein gut klingender Kopfhörer. Schon beim Auspacken merkt man, hier wurde mitgedacht. Das Headset lässt sich leicht aus der Verpackung heben und nach ein paar Stunden Ladezeit bereit für den ersten Einsatz. Der Philips M1MKII ist gut und hochwertig verarbeitet. Da wundert es mich, statt einer Buchse ein wenige Zentimeter kurzes, direkt im Kopfhörer verbautes Kabel verbaut ist, an dem dann das eigentliche Kabel angedockt wird. Das ist aber genau die Position, an der das Mikrofon und die Steuerung sitzen sollte. Die sitzt jetzt deutlich tiefer und ist in den kühlen Jahreszeiten durch eine Jacke bedeckt und damit nicht nutzbar. Und was mache ich, wenn das Kabel an der Stelle bricht? Ich finde das sehr schade, da bei den Bluetooth Modellen eine Buchse integriert ist und das Kabel direkt am Headset austauschbar ist. Das Kabel hat zudem keine Lautstärkeregelung, was für mich heute Standard ist. Daher die Abwertung auf 2 Sterne. Jetzt aber zur ersten Hörprobe mit verschiedenen Musikstücken. Die ist sehr beeindruckend. Die Bässe kommen satt und reichen tief herab, die Mitten sind präsent, nur die Höhen kommen etwas verhalten aus dem Kopfhörer. Dennoch klingt alles recht luftig und wird räumlich gut abgebildet. Das Detailreichtum stimmt ebenfalls. Insgesamt ist der Klang stimmig und angenehm. Der Philips sitzt fest, aber sehr angenehm. Die Polster sind sehr gut und hochwertig verarbeitet und liegen angenehm auf dem Ohr an. Hier die wichtigsten Punkte nach Schulnoten bewertet: 1 -> klanglicher Gesamteindruck 2 -> Höhen 1 -> Mitten 1 -> Bässe 2 -> Detailreichtum 2 -> räumliche Darstellung 1 -> Design und Farbe 1 -> Tragekomfort 2 -> passive Geräuschdämmung 2 -> Verarbeitung 6 -> Handhabung (Kabel und Mikrofon) 6 -> keine Lautstärkeregelung am Kabel FAZIT: Der Philips M1MKII ist gut verarbeitet. Der Klang ist stimmig und er trägt sich sehr angenehm. Aber wegen der vollkommen irren Kabelkonstruktion habe ich ihn zurück geschickt.