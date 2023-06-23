DualCut-Präzisionstrimmer
Detailrasiereraufsatz
Vollständig abwaschbar, AA-Batterie
3 Präzisionskämme
Der Präzisionstrimmer mit 21 mm Schnittbreite und guter Sichtbarkeit unterstützt Sie bei der gleichmäßigen und passenden Pflege des Gesichtshaars (Dreitagebart, Spitzbart, Koteletten, Nacken oder Schnurrbart).
Fortschrittliche DualCut-Technologie kombiniert eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung.
Der hautfreundliche Detailrasierer mit 21 mm wurde speziell für kleine Flächen entworfen und bietet so mehr Präzision als eine Klinge, für eine saubere Rasur selbst an schwer erreichbaren Stellen.
4.2
von 5
57
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
rvddvr
23/06/2023
Deutschland
Teil der Aktion
perfekter Multigroom mit großer Vielfalt
der Philips Multigroom Bartstyler hat durch seine beiliegenden Ansätze eine vielfältige Einmsatzmöglichkeit. Für mich wichtig waren die unterschiedlichen Längenaufsätze zum Trimmen des Bartes. Hier hat man ausreichende Auswahl zwischen den Größen S, M und L. Sehr hilfreich und häufig in der Nutzung bei mir war auch der kleine schmale, "normale" Rasiereraufsatz. Hiermit kann man ideal die Konturen glatt nachrasieren. Das wechseln der verschiedenen Aufsätze erfolgt sehr schnell und einfach. Auch der Wechsel des Trimm- und Rasier Aufsatz geht schnell mittels einer Drehbewegung. Die Materialien fühlen sich alles sehr wertig an und sind sauber verarbeitet. Bei Betrieb ist der Multigroom im Vergleich zu anderen Produkten der gleichen Kategoerie angenehm leise.
Vorteile
schnelles Wechseln der Aufsätze, verhältnismäßig Leise
Nachteile
Batteriebetrieb statt Akku
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Tester_756
22/06/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr gutes Gerät, sehr gute Ergebnisse
Der Rasierer liegt sehr gut in der Hand. Die Aufsätze sind einfach zu wechseln. Die Rasur ist top. Das Gerät ist absolut zu empfehlen.
Vorteile
Sehr gute Rasur
Nachteile
Eigentlich keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ynadamas
19/06/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Super Gerät
Nach zwei Wochen ausführlichem Testen des Multigroom series 1000 bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Der. Rasierer kam gut verpackt an und hat bereits eine passende Batterie im Lieferumfang erhalten. Die im Lieferumfang enthaltenen Aufsätze machen total Sinn und gewährleisten für jeden Barttyp die richtige Einstellung. Der Zusammenbau des Geräts ist trotz beiliegender Anleitung sehr einfach und selbsterklärend. Der Rasierer liegt wunderbar in der Hand und wirkt gut und wertig verarbeitet. Der Rasierer leistet wirklich hervorragende Arbeit beim Rasieren von Konturen, und ist bisher von allen Rasierern, die ich getestet habe mit Abstand der Beste. Durch die schmale Schnittbreite kann man sehr präzise arbeiten und es ist aufgrund der hochwertigen Klingen kein lästiges Nachrasieren notwendig. Der Bartstyler ist seither von meiner täglichen Routine nicht mehr wegzudenken. Die Reinigung ist auch aufgrund der Größe und des mitgelieferten Reinigungspinsels kinderleicht. Die Akku bzw. Batterielaufzeit kann ich nach 2 Wochen noch nicht bewerten. Dennoch ist es durch den Batteriebetrieb sehr angenehm, auf eine weitere Ladestation und ein weiteres Kabel im Bad zu verzichten. Der einzige Punkt zur Verbesserung dieses leistungsstarken Produkts, wäre ein kleines Täschchen oder Etui für die zahlreichen Aufsätze für Reisen. Dennoch kann man das bei dem fairen niedrigen Preis auch nicht erwarten.
Vorteile
Leistungsstark, gute Handhabung, Präzise
Nachteile
Kein Etui für viel Zubehör
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger