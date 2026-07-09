9 Aufsätze
Selbstschärfende Edelstahlklingen
Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit
Abwaschbare Aufsätze
Die selbstschärfenden Edelstahlklingen an diesem Trimmer für Gesicht und Körper sind für maximale Festigkeit mit Eisen verstärkt und gehärtet. Dadurch bleiben die Klingen so scharf wie am 1. Tag. Kein Rost. Kein Klingenöl erforderlich.
Der Philips Multigroom 3000 All-in-One-Haarschneider verfügt über 9 Aufsätze, mit denen Du Deinen Bart bequem stylen und Deine Haare schneiden kannst.
Erhalte selbst bei dicksten Haaren einen glatten und gleichmäßigen Schnitt. Die präzisen Edelstahlklingen des Körper- und Bartschneiders schneiden saubere, gerade Linien für den perfekten Finish.
Auszeichnungen
4.2
von 5
706
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Liberal46-1972
09/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
so, wie es sein soll.
sehr handlich, schneidet gut und scharf, wie man es von einem neuen Gerät erwartet.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04
gjkgroup
10/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einmal aufladen und es hält lange.
Es erfüllt meine Bedürfnisse perfekt. Es hat viele verschiedene Funktionen.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 8-in-1-Trimmer verfasst
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 8-in-1-Trimmer verfasst
DeniSh
22/12/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr schön 👍👍👍👍👍👍👍 sehr schön
Sehr gut 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 sehr schön
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst