Eingestellt
9 Aufsätze
DualCut-Technologie
Laufzeit von bis zu 80 Min.
Wasserfest
Dieser All-in-one-Haarschneider ist mit der fortschrittlichen DualCut-Technologie für maximale Präzision ausgestattet. Er verfügt außerdem über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.
Der Philips Multigroom 3000 All-in-One-Haarschneider verfügt über 9 Aufsätze, mit denen Du Deinen Bart bequem stylen und Deine Haare schneiden kannst.
Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht, sind selbstschärfend und halten länger.
4.2
von 5
692
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Jesko
03/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Er hat sehr viele Funktionen bzw. Aufsätze
Ich bin sehr zufrieden mit dem Haartrimmer, da er sehr viel Zubehör hat und die Haare auch sehr kurz geschnitten werden können . Preis/ Leistung sehr gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-08-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-08-01
Franky007
23/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Gerät hat viele Funktionen
große Auswahl an Aufsätzen. Multifunktionale Verwendung für unterschiedliche Verwendungen.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-05-12
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-05-12
S-Andy
11/08/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Gerät ist recht leise
Beim Gebrauch macht das Gerät nur angenehme leise Geräusche. Die Schnittleistung ist gut. Wenig Hautirritationen
Nachteile
Die Schnittfläche könnte etwas breiter sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst