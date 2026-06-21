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  • Ein Gerät, umfassendes Styling
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All-in-One Trimmer5000er Serie

MG5930/15

4.4
| (1779) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Ein Gerät, umfassendes Styling
Kreieren Sie mit dem vielseitigen Trimmer und seinen 11 Aufsätzen zum Stylen von Bart und Haaren Ihren eigenen Look. Die selbstschärfenden Edelstahlklingen bleiben so scharf wie am ersten Tag und sorgen so für ein präzises Trimmergebnis, ganz ohne Ölen.
Alle Vorteile anzeigen

Für Gesicht, Haar & Körper

Ein Gerät, umfassendes Styling

  • 11-in-1: Gesicht, Kopf und Körper

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • BeardSense Technologie

All-in-One-Trimmer für Gesicht, Kopf und Körper

Dieser All-in-One-Trimmer umfasst 11 Aufsätze für Ihre Pflegeanforderungen. Trimmen und stylen Sie Ihren Bart, schneiden Sie Ihre Haare und trimmen Sie Ihr Körperhaar ganz komfortabel.

Gleichmäßiges Trimmergebnis mit sauberen Konturen

Der Trimmer bietet zusammen mit den verschiedenen Kammaufsätzen 11 Längeneinstellungen von 0,5 bis 16 mm in präzisen 1-mm-Schritten für kürzere und längere Bartstyles. Kreieren Sie mit dem Metalltrimmer saubere Konturen an Wangen, Kinn und Hals, um Ihren Look abzurunden.

11 Aufsätze zum Trimmen von Gesicht-, Kopf- und Körperhaaren

Rasiere Dich mit unserem Körperrasierer komfortabel unterhalb des Halses. Ein einzigartiges Hautpflegesystem schützt empfindliche Stellen und ermöglicht das Trimmen von Körperhaaren auf bis zu 0,5 mm. Mit dem aufsteckbaren Trimmaufsatz kannst Du auch Körperhaare trimmen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

    USB-Kabel

    CP1788/01
    • Nur mit über USB aufgeladenen Geräten kompatibel
    • Schwarz
    • Kabellänge: 92 cm
    • 2-polig

    HQ87 USB-Netzadapter

    CP0909/01
    • Lady Shaver 8000/6000
    • All-in-One-Trimmer 9000/7000/5000
    • Rasierer 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-polig mit 7,5-Watt-Adapter ist für EU-Länder geeignet

Bewertungen

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4.4

von 5

1779

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

21/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Alles Bestens

Mein alter Philips hat nach etlichen Jahren den Geist aufgegeben. Hoffe, der neue hält genauso lang. Viele Zubehörteile und alles ok.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-05-06

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-05-06

06/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

all-one-trimmer

richtig gutes top gerät / ich nutze es für nase, ohren, körper und das kopfhaar. super top zufrieden 😃👍

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG5950/15R1 Series 5000, generalüberholt verfasst

Date of Use 2026-06-05

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG5950/15R1 Series 5000, generalüberholt verfasst

Date of Use 2026-06-05

11/05/2026

Deutschland

Deutschland

1 mal kaufen,alles drin, toll..

Tolles Teil, Verarbeitung gut, Handgefühl gut,Schneidet gefühlvoll, praktisch unbegrenzte Anwendungen, für Haare, egal ob Kopf, Körper, Intimbereich, einmal kaufen alles drin. Bin begeistert.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Date of Use 2026-05-11

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Date of Use 2026-05-11

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Haftungsausschlüsse

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes