Eingestellt
14 Aufsätze
DualCut-Technologie
Akkulaufzeit von bis zu 180 Min.
Wasserfest
Dieser All-in-one-Trimmer ist mit der fortschrittlichen DualCut-Technologie für maximale Präzision ausgestattet. Er verfügt außerdem über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.
Der Philips Multigroom 7000 All-in-One-Haarschneider verfügt über 14 Aufsätze für eine Ganzkörperpflege.
Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht und sind selbstschärfend und halten länger.
4.4
von 5
1779
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Didi L.
21/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Alles Bestens
Mein alter Philips hat nach etlichen Jahren den Geist aufgegeben. Hoffe, der neue hält genauso lang. Viele Zubehörteile und alles ok.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-05-06
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-05-06
oben_ohne
06/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
all-one-trimmer
richtig gutes top gerät / ich nutze es für nase, ohren, körper und das kopfhaar. super top zufrieden 😃👍
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG5950/15R1 Series 5000, generalüberholt verfasst
Date of Use 2026-06-05
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG5950/15R1 Series 5000, generalüberholt verfasst
Date of Use 2026-06-05
Schrödingers Wolke
11/05/2026
Deutschland
1 mal kaufen,alles drin, toll..
Tolles Teil, Verarbeitung gut, Handgefühl gut,Schneidet gefühlvoll, praktisch unbegrenzte Anwendungen, für Haare, egal ob Kopf, Körper, Intimbereich, einmal kaufen alles drin. Bin begeistert.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Date of Use 2026-05-11
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Date of Use 2026-05-11