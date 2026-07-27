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  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
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3000 SeriesPhilips Airfryer Dual Basket

NA350/03

2 Auszeichnungen

Doppelter Genuss für die ganze Familie
Mit dem Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket bereitest du mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu. Die Gerichte werden auch bei unterschiedlicher Garzeit gleichzeitig fertig und können heiß serviert werden. Genieße leckeres, gesundes Kochen mit einem großen Korb für Familienessen oder Hauptgerichte einem kleineren Korb für Beilagen oder Mahlzeiten für weniger Personen.
Alle Vorteile anzeigen

2 Körbe in 2 Größen - 2 Gerichte gleichzeitig serviert

Doppelter Genuss für die ganze Familie

  • Zwei Körbe für die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig

  • 12-in-1 Kochfunktionen von Braten bis Toasten

  • Extragroßes Fassungsvermögen von 9L

  • RapidAir Technologie für gleichmäßig gegarte Speisen

  • Hunderte köstliche Rezeptideen in der HomeID Rezepte-App

Knusprig, zart und gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Heißlufttechnologie

Knusprig, zart und gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Heißlufttechnologie

Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Unser einzigartiges Design optimiert die Luftzirkulation und Wärmeverteilung nicht nur um das Gargut herum, sondern auch durch die Speisen hindurch, um beste Ergebnisse zu erzielen: Für jederzeit knusprige, zarte und gleichmäßig gegarte Leckereien.

Zwei Gerichte gleichzeitig zubereitet in zwei verschieden großen Körben

Zwei Gerichte gleichzeitig zubereitet in zwei verschieden großen Körben

Bereite mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu – mit einem größeren 6L Korb für Mahlzeiten mit der ganzen Familie und einem kleineren 3L Korb für Einzelgerichte, Beilagen oder Nachtisch.

Toaste bis zu 4 Toasts und koche 4 Eier in einem Durchgang.

Bereite ein komplettes Frühstück für deine Familie zu. Das Zubehör fasst bis zu 4 Toast und 4 Eier für die Zubereitung in einem Durchgang.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes aus einer herkömmlichen Fritteuse.

  2. Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Öfen.

  3. Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Konvektionsöfen.