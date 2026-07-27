NA350/03
Zwei Körbe für die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig
12-in-1 Kochfunktionen von Braten bis Toasten
Extragroßes Fassungsvermögen von 9L
RapidAir Technologie für gleichmäßig gegarte Speisen
Hunderte köstliche Rezeptideen in der HomeID Rezepte-App
Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Unser einzigartiges Design optimiert die Luftzirkulation und Wärmeverteilung nicht nur um das Gargut herum, sondern auch durch die Speisen hindurch, um beste Ergebnisse zu erzielen: Für jederzeit knusprige, zarte und gleichmäßig gegarte Leckereien.
Bereite mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu – mit einem größeren 6L Korb für Mahlzeiten mit der ganzen Familie und einem kleineren 3L Korb für Einzelgerichte, Beilagen oder Nachtisch.
Bereite ein komplettes Frühstück für deine Familie zu. Das Zubehör fasst bis zu 4 Toast und 4 Eier für die Zubereitung in einem Durchgang.
Philips Airfryer Grillrost zum Kochen auf 2 Ebenen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270, HD9280, HD9285, HD98x, NA130x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Frühstücks-Set
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9285, HD98x, NA13x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Zubehör Grillkit mit vier Spießen
kompatibel mit Philips Airfryer HD9200, HD9252, HD9255, NA110, NA120, NA210, NA211, NA22x, NA32x, NA15x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Grillkit mit fünf Spießen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270 / HD9280 / NA130 / NA23x / NA33x
Philips Airfryer Back- und Auflaufform
kompatibel mit Philips Airfryer HD9270, HD9280, NA130, NA230-NA231, NA33x, NA350 -NA352, NA55x
Auszeichnungen
Bewertungen
Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes aus einer herkömmlichen Fritteuse.
Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Öfen.
Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Konvektionsöfen.