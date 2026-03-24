ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

3000 Series Philips Airfryer Dual Basket

Support

3000 SeriesPhilips Airfryer Dual Basket

NA350/03

3000 Series Philips Airfryer Dual Basket

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

UK Declaration of Conformity

  • PDF Datei, 503 kB
  • 24 March 2026

NA35x Quick Start Guide

  • PDF Datei, 5.4 MB
  • 13 March 2026

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör

Fehlerbehebung

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter