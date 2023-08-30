Im Rahmen des Philips Produkttests durfte ich den series 5000 Trimmer für Nasen- und Ohrenhaare sowie Augenbrauen testen. Das Urteil habe ich mir natürlich vollständig unabhängig hiervon gebildet. Das Produkt selbst ist für ein wichtiges Bedürfnis gemacht: die schmerzfreie, komfortable und schnelle Entfernung von Haaren sowie das Trimmen bestimmter Stellen. Ich selbst hatte zuvor ein älteres Modell von Philips, welches jedoch eher maue Ergebnisse produziert hat. Ganz anders verhält es sich nun bei diesem Gerät. Eine umfangreiche Verpackung enthält neben dem Gerät wirklich viel Zubehör. Verschiedene Aufsätze, mehrere Größen und sogar eine Reisetasche machen den Trimmer nicht nur sofort startklar, sondern auch zum treuen Reisebegleiter. Auch war bereits eine Batterie im Lieferumfang, sodass man direkt loslegen konnte. Hier hätte ich mir zwar lieber einen Akku gewünscht, aber einzelne AA-Batterien kann man zum Glück nahezu überall kaufen, weshalb ich hier kein großes Manko sehe. Der Trimmer arbeitet schnell und stark und produziert dabei keine nervigen Geräusche. Er kommt problemlos an alle Stellen ran, wobei die ersten paar Male doch etwas gewöhnungsbedürftig waren. Hat man sich jedoch an das Gefühl gewohnt, steht einem haarefreien Erlebnis wenig im Weg. Besonders toll ist die Waschbarkeit des Geräts. Gerade durch die Verwendung an verschiedenen Stellen ist es mir sehr wichtig, dass ich das Gerät schnell und hygienisch reinigen kann. Das ist hier absolut kein Problem. Einfach unters Wasser halten und ordentlich reinigen. In der Summe also eine sehr klare und deutliche Empfehlung von mir. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät und würde es jederzeit weiter empfehlen!