NT5650/16
5 aufsteckbare Kammaufsätze (2, 3, 5, 7 mm)
Rasierer mit 2D-Konturenanpassung
61 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Rückenaufsatz für schwer erreichbare Stellen
Bis zu 5 Jahre Garantie
Entfernen Sie unerwünschte Nasen- und Ohrenhaare sanft und effizient. Achten Sie darauf, dass die Nasenlöcher vor dem Gebrauch sauber sind. Führen Sie den Trimmer vorsichtig in die Nase ein (nicht weiter als 0,5 cm) und lassen Sie ihn langsam kreisen. Achten Sie beim Schneiden von Ohrenhaaren darauf, dass die Ohren frei von Wachs sind. Schieben Sie für die Augenbrauen einen der beiden Kammaufsätze (3 und 5 mm) in die Rillen und trimmen Sie mit leichtem Druck gegen die Wuchsrichtung der Haare, um einen gleichmäßigen Schnitt auf die gewünschte Länge zu erzielen. Verwenden Sie zum Trimmen von Details den im Lieferumfang enthaltenen Kamm für den Detailtrimmer. Passen Sie den Schneidwinkel an, um mit dem Präzisions-Styleraufsatz Bart- oder Kinnbartkanten definiert zu kürzen.
Ein Nasen-, Ohren- und Augenbrauentrimmer, der für Sicherheit und Komfort entwickelt wurde. Das Schutzsystem deckt die Klingen ab, um sicherzustellen, dass sie nicht in direkten Hautkontakt kommen. Es wurde außerdem entwickelt, um übersehene Haare sowie Ziehen und Ziepen zu minimieren.
Unser innovativer zweiseitiger Präzisionstrimmer schneidet schnell und mühelos aus jedem Winkel und in jede Richtung.
3.8
von 5
164
Bewertungen
Jonny der dritte
30/08/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima Gerät
Macht genau was es soll . *************************
Vorteile
Keine
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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combatenginer
14/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Funktionell
Das Gerät ist ideal um sich schnell fertig zu machen , schön ist es auch das hier Augenbraunaufsätze für 2 längen bei liegen . Nasen und Ohrenhaare lassen sich ohne ziepen entfernen . Den Langhaarschneider benötige ich an diesem Gerät nicht da ich hierzu den vom 3000er Rasierer verwende.
Vorteile
Funktionell und gut in der Handhabung
Nachteile
keine
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Wau wau
13/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Nasentrimmer
Der Nasentrimmer ,habe den ca.2 Monate bis jetzt kann ich nicht klagen, Trimmer ist klasse.Kann den Trimmer weiter Empfehlen.
Vorteile
Ja
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Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.
Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.