Smart Calc-Clean zur Verlängerung der Lebensdauer des Bügeleisens

Die Pflege des Dampfgenerators ist mit Smart Calc Clean, dem integrierten Entkalkungssystem, besonders einfach. Eine Erinnerung zeigt an, wann eine Entkalkung erforderlich ist, und der mitgelieferte Behälter ermöglicht eine sichere und komfortable Durchführung. Da das System wiederverwendbar ist, werden Kosten gespart und zusätzliche Kartuschen sind nicht erforderlich.