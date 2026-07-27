PSG6022/20
Starker Dampfausstoß
Garantiert keine Brandflecken
Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l
Kompakt
Mit der OptimalTEMP Technologie erzielst du hervorragende Ergebnisse mit einer idealen Temperatureinstellung. Garantiert ohne Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen – auch bei unbeaufsichtigtem Abstellen. Du kannst es problemlos auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen.
Die Pflege des Dampfgenerators ist mit Smart Calc Clean, dem integrierten Entkalkungssystem, besonders einfach. Eine Erinnerung zeigt an, wann eine Entkalkung erforderlich ist, und der mitgelieferte Behälter ermöglicht eine sichere und komfortable Durchführung. Da das System wiederverwendbar ist, werden Kosten gespart und zusätzliche Kartuschen sind nicht erforderlich.
Starker, gleichmäßiger Dampf für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.
Auszeichnungen
Bewertungen
Auf allen bügelbaren Stoffen