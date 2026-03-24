Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Rund ums Bügeln
Alle Serien
PerfectCare 6000 Series Dampfbügelstation
Support
PSG6022/20
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Alle (4)
Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie entkalke ich meine Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich die Bügelsohle meiner Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich den Wasserbehälter meiner Philips Dampfbügelstation?
PerfectCare 6000 SeriesCalc-Clean-Behälter für Ihr Bügeleisen
Die Philips Dampfbügelstation erzeugt keinen Dampf
Mein Bügelbrett ist nass und auf dem Boden sind Wasserflecken
Die blaue Anzeige der Philips Dampfbügelstation blinkt
Der Dampfstoß der Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht
Meine Philips Dampfbügelstation glättet während des vertikalen Dampfbügelns keine Falten
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter