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Eingestellt

OneBlade

QP2530/20

4.3
| (4425) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bart-Styler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Dein Style. Ganz einfach.

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, Stylen, Rasieren

  • Für jede Haarlänge

  • 4 aufsteckbare Trimmeraufsätze

  • Wiederaufladbar, nass oder trocken

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.

Trimmen

Trimmen

Trimmen Sie Ihren Dreitagebart auf Ihre bevorzugte Länge. Ihr Philips OneBlade Rasierer für das Gesicht wird mit vier Kammaufsätzen für Dreitagebärte geliefert, mit dem Sie alles von einem leichten 1-mm-Stoppelbart oder 2-mm-Dreitagebart bis hin zu einer präzisen 3-mm-Rasur oder einem langen 5-mm-Dreitagebart kreieren können.

Stylen

Stylen

Mit der doppelseitigen Klinge erhältst du in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass du jedes Haar sehen kannst, das du schneidest.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961262
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Bewertungen

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4.3

von 5

4425

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

29/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach nur schön

Ich bin richtig zufrieden mit diesem Gerät… So eine einfache Bedienung…. Das Rasieren geht ja mal richtig fix 🫠

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/23 Face verfasst

Date of Use 2026-07-26

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/23 Face verfasst

Date of Use 2026-07-26

12/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Toller Rasierer mit sehr guten Ergebnis

Dieser ist schon unser zweiter und auch der Neue ist super!! Er wird hauptsächlich im Intimbereich eingesetzt. Brusthaare werden aber auch immer prima rasiert. Bisher immer nur Trockenrasur und keine Hautirritationen Aufgetreten so muss das sein. Rundum zufrieden. Die Klingen halten auch sehr lange. Fazit: Sehr empfehlenswert.

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31 Face verfasst

Date of Use 2026-07-10

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31 Face verfasst

Date of Use 2026-07-10

03/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Schnelles Haar-Styling Gerät

OneBlade kann ich ohne Einschränkungen Empfehlen. Wer, so wie ich, sich einen 2 bis 3 Tage-Bart gönnt, hat hier genau das Richtige Produkt in der Hand. Individuelles Gestalten und dank der mitgelieferten Millimeter-Abstandshalter, ist eine schnelle Längenkorrektur vom Bart sofort umsetzbar. Es funktioniert auch prima zum Kutten von Unerwünschter Behaarung an den Ohren und / oder auch zum Schneiden von Augenbrauen. Dank der guten Akkuleistung ist ein häufiges Nachladen nicht nötig. Tolles Produkt. Wir nutzen es auch im Dienst, zur Unterstützung unserer Patienten.

Vorteile

Schnelle Anwendung, individuelles Stylen und Längenkorrektur in wenigen Minuten erledigt, lange Akkulaufzeit erspart häufiges Nachladen.

Nachteile

Ersatzklingenaufsätze sind relativ teuer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31R1 Face generalüberholt verfasst

Date of Use 2026-07-02

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31R1 Face generalüberholt verfasst

Date of Use 2026-07-02

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.