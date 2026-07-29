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  • Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
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OneBlade 360Face

QP2734/20

4.3
| (4425) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
Der neue OneBlade 360 trimmt, rasiert und stylt mühelos Haare jeder Länge. Rasieren und trimmen Sie selbst schwer erreichbare Stellen in weniger* Zügen. Nie wieder mehrere Arbeitsschritte und Geräte – OneBlade macht alles allein.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, Stylen, Rasieren

  • 360-Grad-Klinge

  • Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.

Innovative 360-Grad-Klinge

Innovative 360-Grad-Klinge

Die innovative 360°-Klinge ist in alle Richtungen schwenkbar und passt sich so an die Gesichtskonturen an. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und Kontrolle. So können Sie selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – mit weniger Zügen und mehr Komfort.

Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Einzigartiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und Ihre Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

4425

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

29/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach nur schön

Ich bin richtig zufrieden mit diesem Gerät… So eine einfache Bedienung…. Das Rasieren geht ja mal richtig fix 🫠

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/23 Face verfasst

Date of Use 2026-07-26

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/23 Face verfasst

Date of Use 2026-07-26

12/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Toller Rasierer mit sehr guten Ergebnis

Dieser ist schon unser zweiter und auch der Neue ist super!! Er wird hauptsächlich im Intimbereich eingesetzt. Brusthaare werden aber auch immer prima rasiert. Bisher immer nur Trockenrasur und keine Hautirritationen Aufgetreten so muss das sein. Rundum zufrieden. Die Klingen halten auch sehr lange. Fazit: Sehr empfehlenswert.

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31 Face verfasst

Date of Use 2026-07-10

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31 Face verfasst

Date of Use 2026-07-10

03/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Schnelles Haar-Styling Gerät

OneBlade kann ich ohne Einschränkungen Empfehlen. Wer, so wie ich, sich einen 2 bis 3 Tage-Bart gönnt, hat hier genau das Richtige Produkt in der Hand. Individuelles Gestalten und dank der mitgelieferten Millimeter-Abstandshalter, ist eine schnelle Längenkorrektur vom Bart sofort umsetzbar. Es funktioniert auch prima zum Kutten von Unerwünschter Behaarung an den Ohren und / oder auch zum Schneiden von Augenbrauen. Dank der guten Akkuleistung ist ein häufiges Nachladen nicht nötig. Tolles Produkt. Wir nutzen es auch im Dienst, zur Unterstützung unserer Patienten.

Vorteile

Schnelle Anwendung, individuelles Stylen und Längenkorrektur in wenigen Minuten erledigt, lange Akkulaufzeit erspart häufiges Nachladen.

Nachteile

Ersatzklingenaufsätze sind relativ teuer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31R1 Face generalüberholt verfasst

Date of Use 2026-07-02

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31R1 Face generalüberholt verfasst

Date of Use 2026-07-02

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich mit dem Vorgängermodell QP210

  2. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.