Trimmen, Stylen, Rasieren
360-Grad-Klinge
Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz
Personalisiertes, modernes Erlebnis
Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.
Die innovative 360°-Klinge ist in alle Richtungen schwenkbar und passt sich so an die Gesichtskonturen an. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und Kontrolle. So kannst du selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – mit weniger Zügen und mehr Komfort.
Einzigartiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und deine Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.
4.3
von 5
4425
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
MichiMitch
29/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach nur schön
Ich bin richtig zufrieden mit diesem Gerät… So eine einfache Bedienung…. Das Rasieren geht ja mal richtig fix 🫠
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/23 Face verfasst
Date of Use 2026-07-26
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/23 Face verfasst
Date of Use 2026-07-26
Glattrasiertermann
12/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Rasierer mit sehr guten Ergebnis
Dieser ist schon unser zweiter und auch der Neue ist super!! Er wird hauptsächlich im Intimbereich eingesetzt. Brusthaare werden aber auch immer prima rasiert. Bisher immer nur Trockenrasur und keine Hautirritationen Aufgetreten so muss das sein. Rundum zufrieden. Die Klingen halten auch sehr lange. Fazit: Sehr empfehlenswert.
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31 Face verfasst
Date of Use 2026-07-10
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31 Face verfasst
Date of Use 2026-07-10
03/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schnelles Haar-Styling Gerät
OneBlade kann ich ohne Einschränkungen Empfehlen. Wer, so wie ich, sich einen 2 bis 3 Tage-Bart gönnt, hat hier genau das Richtige Produkt in der Hand. Individuelles Gestalten und dank der mitgelieferten Millimeter-Abstandshalter, ist eine schnelle Längenkorrektur vom Bart sofort umsetzbar. Es funktioniert auch prima zum Kutten von Unerwünschter Behaarung an den Ohren und / oder auch zum Schneiden von Augenbrauen. Dank der guten Akkuleistung ist ein häufiges Nachladen nicht nötig. Tolles Produkt. Wir nutzen es auch im Dienst, zur Unterstützung unserer Patienten.
Vorteile
Schnelle Anwendung, individuelles Stylen und Längenkorrektur in wenigen Minuten erledigt, lange Akkulaufzeit erspart häufiges Nachladen.
Nachteile
Ersatzklingenaufsätze sind relativ teuer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31R1 Face generalüberholt verfasst
Date of Use 2026-07-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2724/31R1 Face generalüberholt verfasst
Date of Use 2026-07-02
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich mit dem Vorgängermodell QP210
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: zwei vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.