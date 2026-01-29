ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur
  • Schnelle, gründliche Rasur

Shaver 1000 SeriesElektrischer Trockenrasierer

S1141/00

4
| (1059) Bewertungen
Schnelle, gründliche Rasur
Der Philips Rasierer 1000 Series bietet eine schnelle, saubere Rasur und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 27 selbstschärfenden PowerCut-Klingen sind vollständig abwaschbar und machen die Verwendung des Rasierers einfach und zuverlässig.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Zubehör hinzufügen

Alle anzeigen

Dieses Produkt

Shaver 1000 Series Elektrischer Trockenrasierer

Shaver 1000 Series
Elektrischer Trockenrasierer

39,99 €

  • SH30

    SH30
    Ersatz-Scherköpfe

    29,99 €

39,99 €

39,99 €

Schnelle, gründliche Rasur

  • Elektrorasierer

  • PowerCut-Schersystem

  • 4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe

  • Öffnen per Knopfdruck

Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.

Komfortable Erfassung anliegender Haare dank 4-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe

Komfortable Erfassung anliegender Haare dank 4-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe

Die federnd gelagerten Scherköpfe bewegen sich flexibel in vier Richtungen, um einen gleichmäßigen Kontakt zur Haut zu gewährleisten, ohne dass du dich schneidest.

Geeignet für Kopfrasur

Geeignet für Kopfrasur

Der Rasierer wurde als vielseitige Lösung entwickelt, mit der du sowohl dein Gesicht als auch deinen Kopf zuverlässig rasieren kannst.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

1059

Bewertungen

29/01/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Toller Rasierer

Gründliche Rasur, lange Akkulaufzeit und unschlagbares Preis-, und Leistungsverhältnis. Leicht zu reinigen, der Netzstecker ist aber nicht besonders gelungen.

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

25/01/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

gutes produkt.

Ich benutze das Produkt nicht selbst, weil ich es meinen Sohn gekauft habe. aber er ist sehr zufrieden damit. er findet es sehr gut. Rasur ist gründlich dank dieses beweglichen Schärkopfes.

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00R1 Refurbished elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00R1 Refurbished elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst

17/01/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Großartig

Preis - Leistung gut. Ich bin zufrieden. Der Rasierer läuft einwandfrei und schneidet gut.

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 