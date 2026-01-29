S1142/00
Dieses Produkt
Shaver 1000 Series
Elektrorasierer
39,99 €
SH30
Ersatz-Scherköpfe
29,99 €
39,99 €
39,99 €
PowerCut-Schersystem
4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe
Öffnen per Knopfdruck
27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.
Die federnd gelagerten Scherköpfe bewegen sich flexibel in vier Richtungen, um einen gleichmäßigen Kontakt zur Haut zu gewährleisten, ohne dass du dich schneidest.
Der Rasierer wurde als vielseitige Lösung entwickelt, mit der du sowohl dein Gesicht als auch deinen Kopf zuverlässig rasieren kannst.
4.0
von 5
1059
Bewertungen
RICKI71
29/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Rasierer
Gründliche Rasur, lange Akkulaufzeit und unschlagbares Preis-, und Leistungsverhältnis. Leicht zu reinigen, der Netzstecker ist aber nicht besonders gelungen.
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Maus76
25/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
gutes produkt.
Ich benutze das Produkt nicht selbst, weil ich es meinen Sohn gekauft habe. aber er ist sehr zufrieden damit. er findet es sehr gut. Rasur ist gründlich dank dieses beweglichen Schärkopfes.
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00R1 Refurbished elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00R1 Refurbished elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst
Vitz
17/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Großartig
Preis - Leistung gut. Ich bin zufrieden. Der Rasierer läuft einwandfrei und schneidet gut.
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.