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  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
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Shaver Series 5000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5884/38

4.3
| (3606) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
Die Philips Series 5000 ist für alle entwickelt, die eine leistungsstarke und komfortable tägliche Rasur möchten. Sie schneidet effizient selbst bei einem 3-Tage-Bart. Die SkinIQ Technology passt sich der Haardichte an, für gleichmäßige und komfortable Ergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen
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Dieses Produkt

Shaver Series 5000 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Shaver Series 5000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

139,99 €

  • Accessories

    Accessories
    Reinigungsstation

    34,99 €

  • SH71

    SH71
    Ersatz-Scherköpfe

    39,99 €

139,99 €

139,99 €

mit SkinIQ Technologie

Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

  • SteelPrecision Klingen

  • Power Adapt Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Integrierter Präzisionstrimmer

  • Bis zu 5 Jahre Garantie**

Präzises, effizientes Schneiden bei jedem Zug

Präzises, effizientes Schneiden bei jedem Zug

Mit bis zu 90.000 Schnittvorgängen pro Minute schneiden die SteelPrecision Klingen mehr Haare pro Zug für eine gründliche und effiziente Rasur. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt – für eine zuverlässige Schnittleistung bei jeder Rasur.

Passt sich der Bartdichte an, um das Rasieren zu erleichtern

Passt sich der Bartdichte an, um das Rasieren zu erleichtern

Dieser intelligente Sensor misst die Haardichte 250 Mal pro Sekunde und passt die Leistung automatisch während der Rasur an. Dadurch reagiert der Rasierer effizient auf dickere oder dichtere Bereiche, sodass du eine glatte, mühelose Rasur mit gleichbleibendem Komfort erzielst.

Passt sich den Gesichtskonturen an für besseren Hautkontakt.

Passt sich den Gesichtskonturen an für besseren Hautkontakt.

Die vollständig flexiblen Köpfe drehen sich um 360° und bleiben dadurch eng mit den Konturen deines Gesichts und Kopfes in Kontakt. Dies sorgt für eine gründliche Rasur mit zusätzlichem Komfort – auch an schwierigen Stellen wie Hals und Kiefer.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

3606

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

07/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Glatte Haut und gutes Gefühl

Der Rasierer liegt sehr gut in der Hand. Die 3 Scherköpfe passen sich hervorragend den Gesichtskonturen an und gleiten angenehm „zart“ über die Haut. Nach dem rasieren fühlt sich die Gesichtshaut weich und entspannt an, was mich am meisten begeistert. Eine Akkuladung hält sehr lange und er ist schnell wieder aufgeladen. Außerdem ist der Rasierer im Betrieb sehr leise. Rundum ist dieser Philips-Rasierer ein gelungenes Produkt, das ich bedenkenlos weiterempfehlen kann.

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-06-26

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-06-26

30/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Guter Rasierer

Ich bin mit dem Shaver Series 5000 sehr zufrieden. Die Rasur ist angenehm und das Ergebnis ist sehr gut. Der Rasierer liegt gut in der Hand und hat ein angenehmes Gewicht. Ich habe die Version ohne Reinigungsstation gewählt, da sich der Rasierer auch so leicht reinigen lässt. Die einfache Ladestation reicht völlig aus. Das mitgelieferte Reiseetui war mir wichtig, damit ich den Rasierer auch unterwegs gut mitnehmen kann.

Vorteile

Leise gründlich, liegt gut in der Hand, einfache Bedienung, lässt sich gut reinigen

Nachteile

Die Flächen und die eigentlichen Scherköpfe sind etwas groß, es lässt sich nicht immer präzise abschätzen wo genau die Rasierfläche beginnt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-30

28/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr leise, sehr scharf. Hab den Wechsel von B.... nicht bereuht!

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-27

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-27

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Getestet im Vergleich zu Philips Series 3000.

  2. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.