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S9111/41
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Was muss ich bei der Entsorgung des Gerätes beachten?
Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?
Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips Rasierer?
Welche Philips Rasierer sind mit der Reinigungsstation kompatibel?
Wann soll ich die Kartusche der Philips Reinigungsstation austauschen?
Welchen Schaum oder welches Gel kann ich für meinen Philips Rasierer verwenden?
Wie entferne ich die Scherköpfe meines Philips Rasierers?
Wie reinige ich meinen Philips Rasierer?
Wie kann ich die besten Ergebnisse mit meinem Philips Rasierer erzielen?
Kann ich meinen Philips Rasierer nach jeder Rasur aufladen?
Meine Haut ist nach der Verwendung des Philips Rasierers gereizt
Mein Philips SmartClean-System läuft über
Der Ladestecker meines Philips SmartClean passt nicht
Mein Philips SmartClean-System funktioniert nicht
Mein Philips Rasierer wird nicht aufgeladen.
Ich habe nach der Verwendung meines Philips Rasierers Hautprobleme
Mein Philips Rasierer macht laute Geräusche
Aus meinem Philips Rasierer läuft Wasser aus
Mein Philips Rasierer funktioniert nicht
Ich erhalte keine guten Ergebnisse mit meinem Philips Rasierer
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts