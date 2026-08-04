Eingestellt
Hautnahe Rasur
Dual SteelPrecision Klingen
Pressure Guard Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Mit unserer einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationstechnologie wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht.
Philips Rotationsrasierer wurden speziell für dein natürliches Haarwachstum entwickelt und erfassen dank der um 360 Grad rotierenden Klingen alle Haare in jeder Richtung. Mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die Dual Steel Precision Klingen mehr Haare pro Zug**.
Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den Sie ausüben, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn Sie zu viel oder zu wenig Druck ausüben. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für Sie ist.
4.4
von 5
2375
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Fieldservice
04/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Überraschung für Benutzer von Schwingkopfrasierern
Das Gefühl auf der Haut ist sehr sanft, ohne Ziepen oder Kratzen. Auch in Punkto Geschwindigkeit sehr effektiv. Einziger kleiner Minuspunkt ist die Rasur am Unterkiefer beim Übergang zu den Wangen. Da wäre etwas mehr Flexibilität willkommen, was aber den Gesamteindruck nicht schmälert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-08-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-08-04
Ike_
30/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Der Generationswechsel bringt attraktive Vorteile
Der Rasierer ist gründlicher als sein Vorgänger (7000er Serie von Philips), durch die Lightshow kann ich den optimalen Druck ziemlich durchgehend aufbringen. Für die Haut scheint der neue Rsierer etwas schonender zu sein, finde ich gut.
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-07-30
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-07-30
geggo
30/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasierer der optimal rasiert und das angenehm leis
Der Rasierer macht was er soll und das ordentlich und gründlich. Er ist angenehm leise gegenüber meinem vorherigen Rasierer von Philips. Die Reinigung in der speziellen Dose finde ich ein wenig übertrieben. Kann man benutzen muss es aber auch nicht. Es entstehen unnütze Extrakosten! Ansonsten ist der Rasierer eine Empfehlung
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-07-30
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-07-30
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zum Vorgängermodell der Philips 9000er Serie
im Vergleich zu nicht beschichtetem Material
Basierend auf Benutzern der Philips S7000er Serie und der Philips Shaving App im Jahr 2019
* * Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit vs. Wasser in der Reinigungskartusche