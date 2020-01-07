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Philips AventBrusthütchen

SCF153/01

4.5
| (14) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Hilft Ihnen, länger und bequem zu stillen*
Brusthütchen wurden entwickelt, um Ihnen beim Stillen zu helfen, wenn Sie Probleme mit den Brustwarzen oder beim Anlegen haben. Das ultradünne Brusthütchen in Schmetterlingsform ermöglicht den Brustkontakt für Ihr Baby und hilft Ihnen dabei, die Bindung während des Stillens aufrechtzuerhalten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Erleichtert das Anlegen für Ihr Baby und ist sanft zu Ihrer Haut*

Hilft Ihnen, länger und bequem zu stillen*

  • Für maximalen Hautkontakt geformt

  • Schutz für wunde Brustwarzen

  • Klein (15 mm)

  • 2 Stk

Speziell geformt für maximalen Hautkontakt mit Ihrem Baby

Speziell geformt für maximalen Hautkontakt mit Ihrem Baby

Die ultradünne Schmetterlingsform unserer Brusthütchen wurde für den Hautkontakt mit Ihrem Baby entwickelt. Dank der Form ist nicht nur die Nase in Kontakt mit der Brust, sondern auch das Kinn, wodurch das Baby den Geruch der Mutter wahrnehmen und die Haut der Mutter berühren kann. Platzieren Sie das Brusthütchen über der Mitte Ihrer Brustwarze, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Baby richtig an den gesamten Brustwarzenhof anlegen können. Genießen Sie die Bindung mit Ihrem Baby und schonen Sie dabei Ihre Brustwarzen.

Entwickelt, um Hilfe bei Anlegeschwierigkeiten zu leisten

Entwickelt, um Hilfe bei Anlegeschwierigkeiten zu leisten

Wir haben unsere Brusthütchen entwickelt, um Babys bei anfänglichen Anlegeschwierigkeiten zu helfen und um Ihnen zu helfen, die Stillzeit zu verlängern*. Für Mütter mit Flach- oder Schlupfwarzen und Babys mit schwacher Saugtechnik oder oralen Fehlbildungen kann das Brusthütchen für eine Brustwarzenform zum Anlegen sorgen und die hervorstehende Position der Brustwarze auch während der Stillpausen aufrechterhalten.

Entwickelt für empfindliche, schmerzende Brustwarzen

Entwickelt für empfindliche, schmerzende Brustwarzen

Brusthütchen wurden speziell dafür entwickelt, Komfort und sanfteres Stillen für wunde, aufgesprungene oder schmerzende Brustwarzen zu ermöglichen. Sie können dabei helfen, Reibungen und Spannungen der Brustwarzen beim Stillen zu reduzieren, sodass Sie Ihrem Baby bequem Ihre beste Milch geben können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

14

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

4
3

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective!

This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!

Vorteile

Work as intended, no pain!

Nachteile

Found it a bit fiddly at first.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF153/03 Nipple Shield verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF153/03 Nipple Shield verfasst

06/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great features

These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain

Vorteile

Nothing koi

Nachteile

Nothing

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF153/03 Nipple Shield verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF153/03 Nipple Shield verfasst

18/12/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF153/03 Nipple Shield verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Für Flach- oder Schlupfwarzen, wunde, empfindliche, aufgesprungene, schmerzende Brustwarzen und Babys mit Schwierigkeiten beim Trinken

  2. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

  3. Dieser Abschnitt enthält Meinungen von Verbrauchern zum Produkt. Philips distanziert sich von den Verbraucherinhalten dieses Abschnitts. Daher sind technische Informationen und/oder Hinweise zur Verwendung des darin enthaltenen Produkts keine offiziellen Informationen von Philips.