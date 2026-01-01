Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Ultimativer Schutz für deine Muttermilch Ultimativer Schutz für deine Muttermilch Ultimativer Schutz für deine Muttermilch

      Philips Avent Muttermilchbeutel

      SCF603/50

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Ultimativer Schutz für deine Muttermilch

      Die Philips Avent Muttermilchbeutel ermöglichen die sichere Aufbewahrung deiner wertvollen Muttermilch. Sie können im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahrt und dank der Vorsterilisation sofort verwendet werden.

      Alle Vorteile ansehen

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Muttermilchaufbewahrung

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Alles anzeigen
      Dieses Produkt
      Muttermilchbeutel
      - {discount-value}

      Muttermilchbeutel

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Lernen Sie die App Baby+ kennen

      Baby+ App

      Dein Baby-Ratgeber & -Tracker.

      Verfolge die Entwicklung deines Babys und halte die besonderen Momente für immer fest. Hole dir die Baby App, die Mamas und Papas unterstützt!

       

      Jetzt herunterladen:

      Jetzt herunterladen app store
      Jetzt herunterladen Google Play

      Ultimativer Schutz für deine Muttermilch

      Muttermilchbeutel für 180 ml

      • Aufbewahrung
      • Vorsterilisiert
      • 50 Beutel
      Zuverlässiger, auslaufsicherer Doppel-Zip-Verschluss

      Zuverlässiger, auslaufsicherer Doppel-Zip-Verschluss

      Zuverlässiger, auslaufsicherer Doppel-Zip-Verschluss für eine sichere Aufbewahrung deiner Muttermilch

      Vorsterilisierter Beutel mit Sicherheitsverschluss

      Vorsterilisierter Beutel mit Sicherheitsverschluss

      Der Sicherheitsverschluss zeigt, dass der vorsterilisierte Beutel vor dem ersten Gebrauch nicht verwendet wurde, um vollständige Hygiene zu gewährleisten

      Gefrierschranktauglich mit verstärkten Nähten und zweilagiger Beutelbeschichtung

      Gefrierschranktauglich mit verstärkten Nähten und zweilagiger Beutelbeschichtung

      Verstärkte Seitennähte und ein zweilagiges Material sorgen dafür, dass du deine wertvolle Muttermilch sicher im Gefrierschrank oder Kühlschrank aufbewahren kannst

      Breite Öffnung für einfaches Befüllen und Ausgießen

      Breite Öffnung für einfaches Befüllen und Ausgießen

      Die breite und stabile Öffnung des Beutels sorgt für einfaches Befüllen und Ausgießen deiner Muttermilch

      Dank des robusten Designs kannst du diesen Beutel ohne Abstützen aufstellen

      Dank des robusten Designs kannst du diesen Beutel ohne Abstützen aufstellen

      Dank des robusten Designs kannst du diesen Beutel ohne Abstützen aufstellen, und die breite Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen und Ausgießen der Muttermilch

      Flache Beutel zur praktischen Aufbewahrung

      Flache Beutel zur praktischen Aufbewahrung

      Flache Beutel zur praktischen Aufbewahrung im Kühl- oder Gefrierschrank

      Dieser Beutel besteht aus BPA-freien Materialien

      Dieser Beutel besteht aus BPA-freien Materialien

      Dieser Beutel besteht aus BPA-freien Materialien

      Technische Daten

      • Kapazität

        Beutel
        180 ml

      • Abmessungen

        Höhe
        25,6  cm
        Breite
        9,9  cm

      • Design

        Leichte Bedienbarkeit
        Breite, stabile Öffnung
        Zuverlässig
        Mit Sicherheitsverschluss
        Robust
        Aufstellbarer Beutel
        Ultimativer Schutz
        Verstärkte Nähte

      • Eigenschaften

        Auslaufsicher
        Sicherer, doppelter Zip-Verschluss
        Material
        Strapazierfähiger, zweilagiger Beutel

      • Lieferumfang

        Beutel
        50  Stck.

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.
      Clippin

      Ersatzteil oder Zubehör finden

      Gehe zu Teile und Zubehör

      Ersatzteile und Zubehör

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      Nach oben
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.