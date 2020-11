Schutz für wunde Brustwarzen

Die luftdurchlässigen Schalen schützen wunde oder aufgesprungene Brustwarzen und unterstützen so eine schnelle Besserung. Der leichte Druck auf die Brust hilft bei Milchstau. Dank der Löcher in den Brustschalen gelangt ausreichend Luft an die Haut.