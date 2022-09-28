SCF157/02
2 Stück
Philips Avent Auffangschalen (ohne Löcher) sammeln auslaufende Milch während des Stillens oder Abpumpens.
Die luftdurchlässigen Schalen schützen wunde oder aufgesprungene Brustwarzen und unterstützen so eine schnelle Besserung. Der leichte Druck auf die Brust hilft bei Milchstau. Dank der Löcher in den Brustschalen gelangt ausreichend Luft an die Haut.
3.9
von 5
23
Bewertungen
Tine.testet
28/09/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super
Das Produkt ist super weil man sich einmal einlagen spart und die Milch aufhängt. Noch eine positive eingeschalt ist das sie Brustwarzen nicht direkt an der Kleidung anliegen und somit gut heilen können.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Brustschalen-Set verfasst
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Hebamme Nicole
07/07/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bei wunden Brustwarzen super!
Bin Hebamme und empfehle die Brustschalen bei wunden Brustwarzen zur schnelleren Abheilung. Meine Frauen sind sehr zufrieden ... und wenn sich mal etwas Muttermilch in der Schale sammelt, nehmen meine Frauen diese um den Po des Babys damit zu pflegen.
Vorteile
Super Wundpflegeunterstützung
Nachteile
Bei zu viel Milchfluss müssen die Schalen zwischendurch entleert werden
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Gurdeep
27/09/2015
United Kingdom
Godsend
I used these for the first time today and they are a GODSEND. I have a huge problem with leaking and this is my greatest anxiety if i'm going out. My clothes would literally be drenched. I was not interested in 'saving' the leaked milk (although this is an advantage) but just wanted a solution to the leaking. These literally saved not only my clothes but also my self confidence. Every so often I'd pop to the loo to empty and wash them out. Yes the do have an odd shape but I just wore a scarf to cover my chest so noone could see anyway. So so so so happy with this product.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Dieser Abschnitt enthält Meinungen von Verbrauchern zum Produkt. Philips distanziert sich von den Verbraucherinhalten dieses Abschnitts. Daher sind technische Informationen und/oder Hinweise zur Verwendung des darin enthaltenen Produkts keine offiziellen Informationen von Philips.