Eingestellt
Aktiv-Set für unterwegs
Diese elektronische Einzelmilchpumpe sorgt für optimale Flexibilität, da sie nicht nur am Netz, sondern auch batteriebetrieben und als Handmilchpumpe genutzt werden kann.
Das sanfte Saugvakuum ahmt das Saugen eines Babys nach, um mit weniger Pumpaufwand einen gleichmäßigen Milchfluss zu erzielen.
Das elektronische Gedächtnis merkt sich Ihren individuellen Pumprhythmus und führt diesen auf Knopfdruck automatisch weiter aus.
4.2
von 5
18
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Louis123
05/10/2011
United Kingdom
Good product!
Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Single Electronic Breast Pump verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Single Electronic Breast Pump verfasst
bean
30/11/2010
United Kingdom
Electric Pump
The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Single Electronic Breast Pump verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Single Electronic Breast Pump verfasst
Yani
08/03/2018
España
Muy practico un tamaño perfecto
Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Extractor de leche individual verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Extractor de leche individual verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.