Eingestellt
Natural
Inklusive Flasche (125 ml)
Die Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Dies bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.
Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, beginnt automatisch der sanfte Stimulationsmodus, um den Milchfluss anzuregen. Wählen Sie dann eine der 3 Abpumpeinstellungen, um das Abpumpen für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten.
Unser Massagekissen besteht aus einem neuartigen, samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Kissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.
Auszeichnungen
4.3
von 5
210
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Sabrina1988
18/05/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfache Handhabung
Ich würde die elektrische Milchpumpe immer wieder kaufen!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF332/01 Elektrische Einzelmilchpumpe für Ihren Komfort verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sabrina1988
18/05/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfache Handhabung
Ich würde die elektrische Milchpumpe immer wieder kaufen!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Stephienchen
21/09/2016
Deutschland
Gefällt mir sehr gut und ist einfach praktisch
Ich bin sehr zufrieden, sie ist durch das spezielle Massagekissen sehr angenehm und die verschiedenen Pump-Stufen gefallen mir sehr gut. Das Einzige, was ich am Kauf bereue ist, dass ich aufgrund des hohen Preises keine Doppelpumpe gekauft habe. Ich wüsste gerne, ob das gleichzeitige Pumpen nicht nur Zeit spart sondern ggf. auch mehr Milch "bringt".
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF332/01 Elektrische Einzelmilchpumpe für Ihren Komfort verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011