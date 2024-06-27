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  • Erleichtert deinem Kind den Übergang zum Trinkbecher
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Philips Avent Natural ResponseTrinklernbecher

SCF263/61

4.9
| (27) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Erleichtert deinem Kind den Übergang zum Trinkbecher
Der Natural Response Trinklernbecher erleichtert deinem Baby den Übergang zu seinem ersten Becher. Dank der komfortablen Griffe kann dein Baby die Flasche selber halten und über den vertrauten Sauger trinken.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Erleichtert deinem Kind den Übergang zum Trinkbecher

  • 1 Becher

  • 150 ml

  • ab dem 6. Monat

Weiche Lerngriffe für kleine Hände

Weiche Lerngriffe für kleine Hände

Lerngriffe erleichtern es dem Kleinkind, den Becher zu halten und selbstständig zu trinken. Die Griffe sind speziell für kleine Hände geformt und dank Gummimaterial rutschfest.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger.

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger.

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.9

von 5

27

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

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1

27/06/2024

Deutschland

Deutschland

fantastisches Produkt

Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher verfasst

26/06/2024

Deutschland

Deutschland

Baby-Trinkflasche

Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.

Vorteile

Läuft nicht aus

Nachteile

Zu klein

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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher verfasst

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20/06/2024

Deutschland

Deutschland

Super Trinklernflasche

Ich finde die Trinklernflasche super, weil unser Sohn sofort alleine getrunken hat. Die Füllmenge ist genau richtig. Die Griffe an den Seiten sind schön handlich. Das Mundstück ist schön weich und daher super für den Start geeignet. Wäre super wenn es dazu noch mehr Aufsätze geben würde mit anderen Mundstück. Die Flasche ist sonst echt super. Tolles Design. Einfach weiterzuempfehlen.

Vorteile

Handlich

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Diese Bewertung wurde für Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011