Eingestellt
SCF355/00
Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen
Wärmt schnell auf
Sanftes Auftauen
Erwärmt auch Babynahrung
Der Flaschenwärmer erwärmt 150 ml Milch in nur 3 Minuten*.
Der Flaschenwärmer erwärmt schnell und gleichmäßig. Durch die kontinuierliche Zirkulation der Milch beim Erwärmen werden heiße Stellen verhindert.
Der Flaschenwärmer verfügt über eine praktische Auftaufunktion. Sicherer als Auftauen in der Mikrowelle und komfortabler als die Verwendung von Wasser. Wählen Sie einfach diese Funktion zum Auftauen gefrorener Milch oder Babynahrung aus.
Auszeichnungen
3.4
von 5
114
Bewertungen
Mami2021
25/10/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Alles was man brauch.
Man kann mit dem Flaschenwärmer nicht nur Flaschen aufwärmen, sondern auch den Brei. Außerdem gibt es eine warmhalte Funktion und eine auftaufunktion. Mehr brauch es meiner Meinung nach auch nicht.
Vorteile
Von Flasche bis Beikost nutzbar
Nachteile
Eine automatische abschaltefunktion wäre schön, falls man mal vergisst das Gerät aus zu machen und das Wasser leer ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Colly1006
05/10/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die Funktionen sind super praktisch.
Ich kann den Flaschenwärmer nur empfehlen. Wir haben ihn kurz nach der Geburt gekauft und benutzen ihn jetzt noch nach einem Jahr. Da er mehrere Einstellungen hat ist er sehr praktisch und auch nicht sehr groß das man ihn auch schnell mal mitnehmen kann.
Vorteile
Verschiedene Funktionen, der Wärmegrad passt perfekt bei den einzelnen Funktionen
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Gizmo1989
18/03/2021
Deutschland
Das Produkt hält was es verspricht
Den Flaschenwärmer habe ich vor einigen Wochen gekauft und bin begeistert. Die Anleitung war sehr einfach zu verstehen , so konnte ich den Flaschenwärmer sofort ausprobieren . Er bringt die Nahrung auf die perfekte Temperatur in 3 min. Wichtig ist hierbei, dass man auf die Zeit bzw. auf die Uhr guckt. Ich bereite teilweise die Nahrung schon vor, und stelle den Flaschenwärmer auf die Warmhaltefunktion. So kann mein Baby direkt nachdem aufwachen die Nahrung zu sich nehmen, was sehr praktisch ist, da ich dadurch mehr Zeit für mein Baby habe. Das Produkt ist auf jeden Fall empfehlenswert .
Vorteile
Unkompliziert
Nachteile
Keine Stoppuhr
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Bei =< 150 ml Milch bei einer Temperatur von 20 °C in einer Philips Avent Klassik-/Natural-Flasche von 260 ml.
Philips Avent Milchaufbewahrungsbeutel sowie Philips Avent 60 ml Flaschen können in diesem Flaschenwärmer nicht verwendet werden.