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  • Unser schnellster elektrischer Flaschenwärmer
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Eingestellt

Philips AventSchneller Flaschenwärmer

SCF355/00

3.4
| (114) Bewertungen

1 Auszeichnung

Unser schnellster elektrischer Flaschenwärmer
An Tagen, an denen Sie alle Hände voll zu tun haben, wärmt dieser Flaschenwärmer von Philips Avent Ihre Milch in nur 3 Minuten schnell und gleichmäßig auf. Neben der einfachen Handhabung verfügt er über eine praktische integrierte Auftaufunktion und kann auch zum Erwärmen von Babynahrung genutzt werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Wärmt schnell und gleichmäßig Ihre Milch auf

Unser schnellster elektrischer Flaschenwärmer

  • Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen

  • Wärmt schnell auf

  • Sanftes Auftauen

  • Erwärmt auch Babynahrung

Erwärmt Flaschen in 3 Minuten

Erwärmt Flaschen in 3 Minuten

Der Flaschenwärmer erwärmt 150 ml Milch in nur 3 Minuten*.

Wärmt schnell und gleichmäßig

Wärmt schnell und gleichmäßig

Der Flaschenwärmer erwärmt schnell und gleichmäßig. Durch die kontinuierliche Zirkulation der Milch beim Erwärmen werden heiße Stellen verhindert.

Sanfte Auftaufunktion für Babyflaschen

Sanfte Auftaufunktion für Babyflaschen

Der Flaschenwärmer verfügt über eine praktische Auftaufunktion. Sicherer als Auftauen in der Mikrowelle und komfortabler als die Verwendung von Wasser. Wählen Sie einfach diese Funktion zum Auftauen gefrorener Milch oder Babynahrung aus.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612383

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

114

Bewertungen

25/10/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Alles was man brauch.

Man kann mit dem Flaschenwärmer nicht nur Flaschen aufwärmen, sondern auch den Brei. Außerdem gibt es eine warmhalte Funktion und eine auftaufunktion. Mehr brauch es meiner Meinung nach auch nicht.

Vorteile

Von Flasche bis Beikost nutzbar

Nachteile

Eine automatische abschaltefunktion wäre schön, falls man mal vergisst das Gerät aus zu machen und das Wasser leer ist.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst

05/10/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die Funktionen sind super praktisch.

Ich kann den Flaschenwärmer nur empfehlen. Wir haben ihn kurz nach der Geburt gekauft und benutzen ihn jetzt noch nach einem Jahr. Da er mehrere Einstellungen hat ist er sehr praktisch und auch nicht sehr groß das man ihn auch schnell mal mitnehmen kann.

Vorteile

Verschiedene Funktionen, der Wärmegrad passt perfekt bei den einzelnen Funktionen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst

18/03/2021

Deutschland

Deutschland

Das Produkt hält was es verspricht

Den Flaschenwärmer habe ich vor einigen Wochen gekauft und bin begeistert. Die Anleitung war sehr einfach zu verstehen , so konnte ich den Flaschenwärmer sofort ausprobieren . Er bringt die Nahrung auf die perfekte Temperatur in 3 min. Wichtig ist hierbei, dass man auf die Zeit bzw. auf die Uhr guckt. Ich bereite teilweise die Nahrung schon vor, und stelle den Flaschenwärmer auf die Warmhaltefunktion. So kann mein Baby direkt nachdem aufwachen die Nahrung zu sich nehmen, was sehr praktisch ist, da ich dadurch mehr Zeit für mein Baby habe. Das Produkt ist auf jeden Fall empfehlenswert .

Vorteile

Unkompliziert

Nachteile

Keine Stoppuhr

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Bei =&lt; 150 ml Milch bei einer Temperatur von 20 °C in einer Philips Avent Klassik-/Natural-Flasche von 260 ml.

  2. Philips Avent Milchaufbewahrungsbeutel sowie Philips Avent 60 ml Flaschen können in diesem Flaschenwärmer nicht verwendet werden.