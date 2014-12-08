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  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
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Philips AventAnti-colic Sauger

SCF632/27

4.4
| (16) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
Mit dem Philips AVENT Klassik-Sauger kann Ihr Baby den Milchfluss regulieren, sodass Überfütterung und Erbrechen vermindert werden können. Das einzigartige Ventil öffnet sich, um Luft in die Flasche zu lassen, wodurch ein gesundes Füttern gewährleistet wird und Unwohlsein** sowie Koliken*** reduziert werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

  • Klassik-Sauger

  • Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

  • ab dem 1. Monat

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

16

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

3

08/12/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Wenn ich die erste Bewertung lese stellen sich mir die Nacken Haare hoch. Diese Sauger werben mit langsamen Milchfluss, wenn man was anderes erwartet selber Schuld. Ich für meinen Teil bin hoch zufrieden. Mini würde sich verschlucken, wenn es schneller laufen würde. Produkt erfüllt ihre Versprechen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF632/27 Anti-colic Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF632/27 Anti-colic Sauger verfasst

06/02/2012

Deutschland

Deutschland

Avent Sauger - alle gut.

Haben jetzt seit mehreren Monaten die Sauger und relativ schnell auf den 2-Loch umgestellt weil Junior mit dem 1er immer eingepennt ist. Und auch nach 3 Monaten keine Spur von Rissen oder Verfärbungen, trotz häufigem Sterilisieren (s. auch meine anderen Bewertungen). Parallel Stillen geht auch immer noch (eigentlich sogar besser denn je).

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF632/27 Anti-colic Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF632/27 Anti-colic Sauger verfasst

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

it looks great and great features

i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.

  2. Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.

  3. Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.

  4. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011