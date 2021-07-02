Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Babyflaschen und Sauger
Alle Serien
Philips Avent Anti-colic Sauger
Support
SCF632/27
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Bedienungsanleitung
Alle (12)
Teile und Zubehör (1)
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Warum sind Avent Sauger und Schnuller aus Silikon und nicht aus Latex?
Kann meine Philips Avent Flasche in der Mikrowelle aufwärmen?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Warum hat mein Philips Avent Anti-colic-Flaschenverschluss Löcher?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter