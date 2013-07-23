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Eingestellt

Philips AventLern-Set für Babys

SCF663/07

3

| (1) Bewertung

Babys erster Schritt zum Becher

Sanft zu Babys Zahnfleisch dank weichem, tropffreiem Trinkschnabel

Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Griffe zum leichten Halten

Babys erster Schritt zum Becher

  • 260 ml

  • Sauger mit variablem Nahrungsfluss

Weicher, tropffreier Trinkschnabel

Weicher, tropffreier Trinkschnabel

Ersetzen Sie den Anti-Kolik Sauger durch den weichen, tropffreien Trinkschnabel, der besonders sanft zu Babys Zahnfleisch ist.

Setzen Sie einfach die Griffe zum leichten Halten auf die Flasche.

Setzen Sie einfach die Griffe zum leichten Halten auf die Flasche.

Befestigen Sie den ergonomischen Griff an der Philips Avent Babyflasche.

Den Sauger mit einem weichen Trinkschnabel ersetzen

Den Sauger mit einem weichen Trinkschnabel ersetzen

Verwandeln Sie die Flasche ganz einfach, indem Sie den Anti-Kolik Sauger durch einen weichen, tropfsicheren Trinkschnabel ersetzen.

Technische Daten

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3.0

von 5

1

Bewertung

5
4
2
1

23/07/2013

España

España

porque mi tetina escurre

que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?

Diese Bewertung wurde für SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 