SCF796/02
Becher mit flexiblem Strohhalm
200 ml
ab dem 9. Monat
1er-Pack
Selbständiges Trinken ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Kindes. Wir unterstützen Kinder auf ihrem Weg zum selbstständigen Trinken, sodass der Übergang vom Stillen oder der Flasche zu einer offenen Tasse einfach gestaltet wird. Wir arbeiten mit medizinischen Fachkräften zusammen und haben unsere verschiedenen Lösungen mit Saugern, weichen und harten Trinkschnäbeln, Strohhalmen und Bechern zum Trinken am gesamten Rand so entwickelt, dass sie sich der Entwicklung Ihres Kindes anpassen und die neuentwickelten motorischen und Trinkfähigkeiten unterstützen. Bei der Entwicklung unserer erstklassigen Lösungen stehen Komfort und Hygiene an erster Stelle.
Die integrierten Griffe der Tasse sind ergonomisch geformt, damit kleine Hände sie bequem greifen können. Der weiche und flexible Strohhalm ist schonend zu Zahnfleisch und Gaumen, während der leichte und kleine Becher sich ideal für erste Schlucke mit dem Strohhalm eignet.
Der untere Teil des Strohhalms flexibel, sodass er die Flüssigkeit leicht erreicht und eine natürliche Trinkposition unterstützt.
3.9
von 5
122
Bewertungen
Sheldoni
08/12/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Mein Sohn kommt super damit klar
Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut
Vorteile
Einfache Handhabung, kein Auslaufen
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Drachen88
05/12/2023
Deutschland
Teil der Aktion
SCF796/01 Strohhalmbecher
Sehr gutes Produkt. Handlich super, gut greifbar, der verschluss sehr gut, da muss man nicht ständig den Deckel suchen, da er gleich dran ist. Bin begeistert.
Nachteile
Der Flaschendeckel ist etwas schwer, das muss ich bemängeln
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Waschbär89
03/12/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Der Strohhalmbecher ist hervorragend!
Wir haben schon einige Trinkbecher für unsere Kinder im Einsatz gehabt, aber dieser Strohalmbecher von Philips Avent hat alle bisherigen übertroffen. Er wurde sowohl mit warmen Tee als auch mit spritzigem Wasser befüllt und war immer absolut dicht. Der Deckel konnte von unserer Kleinen bisher nicht selbstständig geöffnet werden, somit hat sie auch nicht mit dem Inhalt herumgespielt. Durch die beiden Griffe ist das Halten sehr einfach. Auch die Reinigung von Hand oder in der Spülmaschine ist einfach und unkompliziert. Fazit:Nur zu empfehlen!
Vorteile
Leicht zu Reinigen, absolut dicht
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
90 % von 200 US-Kinderzahnärzten bestätigen, dass das Design unseres Strohhalmbechers eine gesunde Dentalentwicklung fördert. 89 % bestätigen, dass das Trinken mit einem Strohhalm die Mundmuskulatur fördert (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016). Entwickelt in Zusammenarbeit mit Logopäden, Zahnärzten, Ergonomen und Hebammen.