Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Trinklernbecher für Kleinkinder
Alle Serien
Philips Avent Strohhalmbecher
Support
SCF796/02
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Eco passport - English (US)
Bedienungsanleitung
Alle (13)
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Kann ich die Philips Avent Produkte sterilisieren?
Wo kann ich einen neuen Trinkhalm für meinen Philips Avent Trinkhalmbecher kaufen?
Kann ich den Becher für Getränke mit Kohlensäure, Fruchtfleisch oder heiße Getränke verwenden?
Ist das Produkt spülmaschinenfest?
StrohhalmbecherStrohhalm Ersatzteil
StrohhalmbecherStrohhalm-Kappe Ersatzteil
Mein Philips Avent Trinkhalmbecher ist undicht
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter