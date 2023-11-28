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Nahrungszubereiter
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Advanced 2-in-1 Dampfgarer und Mixer
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Kann ich mit dem kombinierten Dampfgarer und Mixer nur dampfgaren/mixen?
Welche Kapazität hat der kombinierte Avent Dampfgarer und Mixer?
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Kann der kombinierte Dampfgarer und Mixer in der Spülmaschine gereinigt werden?
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AventVentil für Babynahrungszubereiter
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Kombinierter Avent Dampfgarer und Mixer dämpft nicht
Weshalb gibt das Gerät einen unangenehmen Geruch ab?
Weshalb schaltet sich der Motor des Mixers nicht ein, wenn ich das Gerät einschalte?
Philips Avent Babynahrungszubereiter dämpft nicht (ordnungsgemäß)
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