Testbericht Avent Kombinierter Dampfgarer und Mixer Mit großen Erwartungen konnten wir den kombinierten Dampfgarer und Mixer von Avent testen. Dieses Gerät eignet sich zum dämpfen und pürieren von Zutaten für Babynahrung und zum Mixen von Flüssigkeiten und Obst für Babysäfte. Er besteht aus sieben Teilen, Deckel mit Dampfloch, Sieb, Messereinheit, Mixbecher mit Messerhalterung, Motoreinheit, Messbecher und Teigschaber. Ein Kochbuch zur Anregung von leckeren Rezepten ist auch dabei. Mein erster Versuch… es ist ein Kartoffel-Kürbis-Brei geworden. Ich habe die Kartoffeln und den Kürbis gewaschen, geschält und in ca. 1x1 cm große Stückchen geschnitten, diese werden dann einfach in den Mixbecher gegeben (die Messereinheit befindet sich schon jetzt auf der Messerhaltung). Der Deckel mit ein-gesetztem Sieb wird in die vorgegebenen Rillen geschoben. Der Mixbecher wird um-gekehrt auf die Motoreinheit gesetzt. In der Gebrauchsanweisung findet man die empfohlenen Garzeiten für Obst- und Ge-müsesorten. An der Seite des Messbechers stehen dann die verschiedenen Wasser-mengen und die dazugehörigen Garzeiten. Bei mir entspricht dass 150 ml Wasser = 15 Minuten. Die Einfüllöffnung des Wasserbehälters lässt sich einfach öffnen, dass Wasser wird eingefüllt und schon ist das Gerät bereit für den Dampfgar-Vorgang. Nun wird der Drehschalter auf das Symbol ,,Dämpfen“ gedreht. Während des Garens leuchtet die Dampfanzeige orange. Das Gerät steht auf einer festen Arbeitsplatte mit Platz nach oben für den heißen Dampf. Nach Beendigung des Garvorganges ertönt ein summendes Geräusch und die orange Dampfanzeige erlischt - fertig. Danach den Drehschalter auf ,,Aus“ schal-ten. Nun muss noch kurz warten bis der komplette Dampf entwichen ist, da alles sehr heiß ist. Man kann sich sonst schnell verbrühen. Anschließend drehe ich einfach den Behälter auf die Mixerseite. Diese Seite ist durch das Zwei-Klingen-Messer zu erkennen - Achtung scharf! Noch mal schön alles nach unten schütteln und los geht’s. Ich habe bisher alles zu einem komplett glatten Brei püriert. Man kann natürlich auch einen Brei mit Stücken machen - je nach belieben. 3x 20 Sekunden den Drehschalter auf die Position ,,Mixen“ gedreht halten und schon ist der Brei fertig. Bitte den Stecker aus der Steckdose ziehen. Mit Hilfe des Teigschabers kann man den Brei fast rückstandslos auf den Teller oder in die Gefrierdosen einfüllen. Danach kommt alles auseinander gebaut in die Ge-schirrspülmaschine und wird für den nächsten Einsatz bereit gemacht. Mein Fazit: ich bin sehr zufrieden mit diesem Gerät. Unsere Erwartungen wurden zu 100% er-füllt. Man bekommt ca. 1-2 Portionen (je ca. 200 g) pro Einsatz an Brei heraus. So kann man regelmäßig frische Breikost für den Zwerg herstellen. Der Arbeitseinsatz ist nicht sehr zeitaufwändig und alles sehr leicht zu handhaben. Das Preis-Leistungsverhältnis lohnt sich. Man kann mit diesem Gerät ja nicht nur Ba-bybreikost herstellen sondern auch einfach nur Obst oder Gemüse dämpfen. Er eig-net sich also auch über das Babyalter hinaus. Das Gerät nimmt kaum Platz in An-spruch. Meine bisherigen Kreationen die ich für meine Tochter gemacht habe: - Kartoffel-Kürbis-Brei - Kartoffel-Möhren-Kohlrabi-Brei - Kartoffel-Möhren-Putenbrust-Brei - Broccoli-Vollkornnudel-Brei - Blumenkohl-Kartoffel-Brei - Apfelmus Vielen lieben Dank an das Team von Avent, dass wir dieses tolle Gerät testen durften.