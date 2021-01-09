Eingestellt
Gesundes Dämpfen
Dampfgaren und Mixen in einem Becher
Einfach zu handhaben und reinigen
Tipps zum Füttern und Rezepte
Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere einzigartige Technologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.
Alles, was du zur Zubereitung von gesunder Babynahrung benötigst, findest du in einem einzigen Becher. Sobald deine Zutaten dampfgegart sind, musst du nur noch den Becher anheben, ihn umdrehen und verriegeln, sodass du die gegarte Nahrung bis zur gewünschten Konsistenz pürieren kannst.
Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten aus Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchten bis hin zu festerer Nahrung – unser 2-in-1-Babynahrungszubereiter unterstützt Sie bei der Zubereitung vielfältiger Mahlzeiten für jede Entwicklungsstufe.
Auszeichnungen
4.1
von 5
223
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Herschi
09/01/2021
Deutschland
Super einfache und schnelle Zubereitung
Mir gefällt sehr die einfache Handhabung die sogar meine 10 Jährige bedienen kann. Ich finde die schnelle Zubereitung Klasse, schonendes Garen und alle Nährstoffe sind im Brei ! Etwas störend ist das kurze Kabel da ich leider nicht so viele Steckdosen in meiner Küche habe. Preis Leistung ist in Ordnung.
Vorteile
Schnelle , Einfache Verarbeitung
Nachteile
Kurze Kabel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Hase19
28/06/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bin mehr als begeistert!
Habe mir den Philips Avent Dampfgarer 2 in 1 zum herstellen von Babybrei zum Beikostbeginn gekauft. Das Gerät ist einfach zu bedienen. Mit dem Rezeptbuch oder der Rezeptapp findet man immer neue Gerichte die richtig lecker sind. Das Gemüse wird sehr schonend zubereitet und schmeckt meinem kleinen Schatz. Das ist die Hauptsache. Klare Kaufempfehleung!
Vorteile
Schonende Zubereitung, einfache Handhabung, tolle Rezepte
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Sommer38
05/01/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Gerät
Funktioniert einwandfrei. Super schnell ist als püriert und auch die Zeitangabe für das Dampfgaren passt genau. Bin richtig happy mit dem Produkt. Auch Smoothie sind schnell gemacht
Vorteile
Schnelles Dampfgaren und pürieren in einem Gerät
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.