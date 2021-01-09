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  • Gesundes Dampfgaren, einfaches Mixen
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Eingestellt

Advanced2-in-1 Dampfgarer und Mixer

SCF870/20

4.1
| (223) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Gesundes Dampfgaren, einfaches Mixen
Bereiten Sie mit dem kombinierten 2-in-1-Dampfgarer und Mixer von Philips Avent ganz einfach gesunde Babynahrung selbst zu: Dampfgaren Sie zunächst Obst, Gemüse, Fisch oder Fleisch. Nehmen Sie den Behälter anschließend einfach ab und drehen ihn um, um die gegarte Nahrung zu mixen. Sie müssen dafür keinen zweiten Behälter verwenden.
Alle Vorteile anzeigen
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Babynahrungszubereiter für gesunde Babynahrung

Gesundes Dampfgaren, einfaches Mixen

  • Gesundes Dämpfen

  • Dampfgaren und Mixen in einem Becher

  • Einfach zu handhaben und reinigen

  • Tipps zum Füttern und Rezepte

Spezielle Art des Dampfgarens für gesundes Kochen

Spezielle Art des Dampfgarens für gesundes Kochen

Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere einzigartige Technologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.

Dampfgaren und Mixen in einem einzigen, praktischen Becher

Dampfgaren und Mixen in einem einzigen, praktischen Becher

Alles, was du zur Zubereitung von gesunder Babynahrung benötigst, findest du in einem einzigen Becher. Sobald deine Zutaten dampfgegart sind, musst du nur noch den Becher anheben, ihn umdrehen und verriegeln, sodass du die gegarte Nahrung bis zur gewünschten Konsistenz pürieren kannst.

Pürierte oder festere Nahrung – für jede Entwicklungsstufe

Pürierte oder festere Nahrung – für jede Entwicklungsstufe

Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten aus Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchten bis hin zu festerer Nahrung – unser 2-in-1-Babynahrungszubereiter unterstützt Sie bei der Zubereitung vielfältiger Mahlzeiten für jede Entwicklungsstufe.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

223

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

09/01/2021

Deutschland

Deutschland

Super einfache und schnelle Zubereitung

Mir gefällt sehr die einfache Handhabung die sogar meine 10 Jährige bedienen kann. Ich finde die schnelle Zubereitung Klasse, schonendes Garen und alle Nährstoffe sind im Brei ! Etwas störend ist das kurze Kabel da ich leider nicht so viele Steckdosen in meiner Küche habe. Preis Leistung ist in Ordnung.

Vorteile

Schnelle , Einfache Verarbeitung

Nachteile

Kurze Kabel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst

28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bin mehr als begeistert!

Habe mir den Philips Avent Dampfgarer 2 in 1 zum herstellen von Babybrei zum Beikostbeginn gekauft. Das Gerät ist einfach zu bedienen. Mit dem Rezeptbuch oder der Rezeptapp findet man immer neue Gerichte die richtig lecker sind. Das Gemüse wird sehr schonend zubereitet und schmeckt meinem kleinen Schatz. Das ist die Hauptsache. Klare Kaufempfehleung!

Vorteile

Schonende Zubereitung, einfache Handhabung, tolle Rezepte

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst

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05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Gerät

Funktioniert einwandfrei. Super schnell ist als püriert und auch die Zeitangabe für das Dampfgaren passt genau. Bin richtig happy mit dem Produkt. Auch Smoothie sind schnell gemacht

Vorteile

Schnelles Dampfgaren und pürieren in einem Gerät

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 