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Philips Avent Premium4-In-1-Dampfgarer mit Mixer

SCF883/01

4.2
| (469) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen
Wir wissen, dass nahrhafte Speisen von grundlegender Bedeutung für die gesunde Entwicklung Ihres Babys sind. Mit dem Philips Avent Babynahrungszubereiter können Sie leckere hausgemachte Mahlzeiten entsprechend der Bedürfnisse Ihres Babys während der Entwöhnung ganz einfach zubereiten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Abwechslungsreiche gesunde Babynahrung zubereiten

Dampfgaren, mixen, auftauen und aufwärmen

  • Gesundes Dämpfen

  • Dampfgaren und Mixen in einem Becher

  • Einfaches Auftauen und Aufwärmen, einfache Verwendung und Reinigung

  • Einfach zu handhaben und reinigen

  • Tipps zum Füttern und Rezepte

Einzigartige Art des Dampfgarens zum Erhalt der Nährstoffe

Einzigartige Art des Dampfgarens zum Erhalt der Nährstoffe

Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere einzigartige Technologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.

Dampfgaren und Mixen in einem einzigen, praktischen Becher

Dampfgaren und Mixen in einem einzigen, praktischen Becher

Alles, was du zur Zubereitung von gesunder Babynahrung benötigst, findest du in einem einzigen Becher. Sobald deine Zutaten dampfgegart sind, musst du nur noch den Becher anheben, ihn umdrehen und verriegeln, sodass du die gegarte Nahrung bis zur gewünschten Konsistenz pürieren kannst.

Pürierte oder festere Nahrung – für jede Entwicklungsstufe

Pürierte oder festere Nahrung – für jede Entwicklungsstufe

Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten wie Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte bis hin zu festerer Nahrung – unser 4-in-1-Babynahrungszubereiter unterstützt jede Entwicklungsstufe.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.2

von 5

469

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

05/04/2024

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Bin sehr zufrieden

Einfach, schnell und praktisch 👍 Grad für zwischendurch ohne aufpassen Und man kann sich dadurch dem Baby widmen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF883/01 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst

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31/01/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Genau was wir gesucht haben.

Der Babynahrungszubereiter ist ideal. Vor allem die Menge der zuzubereitenden Produkte überzeugt uns. In anderen Küchengeräten ist es schwierig kleine Mengen zuzubereiten. Auch die Reinigung ist unkompliziert und schnell im Alltag erledigt. Mit der passenden App, bekommt man immer neunen Input, Ideen und Rezepturen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF883/01 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst

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28/12/2021

Deutschland

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Das Gerät macht meinen Alltag leichter

Ich kann mir mittlerweile meinen Alltag ohne den 4in1 Dampfgarer gar nicht mehr vorstellen. Ich habe immer schon auf gesunde Ernährung geachtet und wollte unbedingt selber Beikost für mein Baby kochen. Mit dem Gerät dauert es wenige Minuten bis man einen leckeren und gesunden Brei fertig hat. Ich koche meistens für zwei Tage und wärme einfach den Brei am nächsten Tag in dem Dampfgarer auf. Dazu hat man auch zwei passenden Behälter. Alle Zutaten werden schonend gedämpft so dass alle Vitamine enthalten bleiben. Ich finde es auch toll dass man fast alle Teile in der Spülmaschine reinigen kann. Ich kann deshalb manche Kommentare, dass die Reinigung kompliziert sein sollte, überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, da ist ein Teil das man nur durch ein kleines Loch ausspülen kann aber das reicht völlig aus. Der Bereich kommt auch nicht mit Lebensmitteln in Berührung. Der einzige Minuspunkt: man kann nicht die abgelaufene Zeit sehen so dass man immer auf die Uhr gucken muss damit man ungefähr weißt wann der Brei fertig ist. Ich benutze das Gerät auch für mich um Smoothies zu machen. Letztens habe ich auch Brokkoli für meinen Mann und mich gekocht. Das Gerät ist toll und ich kann es auf jeden Fall weiter empfehlen.

Vorteile

schonen gedämpft, einfache Reinigung

Nachteile

keine Uhr

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCF885/01 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.