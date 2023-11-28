Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Nahrungszubereiter
Alle Serien
Philips Avent Premium 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer
Support
SCF883/01
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Schnellstartanleitung
Benutzerhandbuch
Alle (14)
Kann ich den Philips Avent Babynahrungszubereiter zum Aufwärmen oder Auftauen verwenden?
Ist der Philips Babynahrungszubereiter BPA-frei?
Was ist die maximale Garzeit des Philips Babynahrungszubereiters?
Wie hoch ist das maximale Fassungsvermögen des Mixbechers?
Ist der Philips Avent Babynahrungszubereiter spülmaschinenfest?
PremiumRefurbished 4-in-1-Dampfgarer mit Mixer
AventBehälter des Babynahrungszubereiters
AventDampfgarersieb
AventTeigschaber
Philips Avent Babynahrungszubereiter dämpft nicht (ordnungsgemäß)
Während des Mixens laufen Lebensmittel aus dem Becher
Der Becherdeckel des Philips Avent Babynahrungszubereiters läuft aus
Im Inneren meines Philips Avent Babynahrungszubereiters haften Speisereste
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter