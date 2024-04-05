Vorwort: Der 4-in-1 Babynahrungszubereiter von Avent wurde uns für einen Produkttest kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir konnten im 3 wöchigen Testzeitraum alle Funktionen ausgiebig testen und beschrieben hier unsere unabhängige Meinung. Material, Haptik & Design Bei den Behältern und Deckeln für die Babynahrung sowie dem Dampf Aufsatz und Mixerbecher selbst sind das ausschließlich BPA-freie, also weichmacherfreie, Polypropylene, beim Gehäuse Polyethylene. Der Mixerbecher und auch die Hauptmaschine sowie die Aufbewahrungsbecher fühlen sich wertig an und sind gut verarbeitet. Der Mixbecher hat einen guten Griff und einen leicht zu bedienenden aber festen Schließmechanismus. Die Hauptmaschine mit den rutschfesten Füßen ist etwas schwerer aber handlich klein. Beim entriegeln kann man beides gut greifen und gegeneinander drehen um den Mixerbecher zu trennen. Lediglich der Dreh/Mixerschalter wirkt etwas „plastikhafter“ als der Rest der Maschine. Alles in allem ist der 4-in-1 Babynahrungszubereiter gut verarbeitet und sieht auch chic aus. Einstieg & Anleitung Beim ersten durchlesen der Bedienungsanleitung und dem gleichzeitigen ausprobieren ist man etwas überfordert. In der Anleitung wird oft von „dem Becher“, „dem Behälter“ und „dem Deckel“ geschrieben, da es aber grade vom Deckel 4 Stück gibt, ist man schnell mal verwirrt, von welchem nun grade die Rede ist. Die Piktogrammen (einmal in der Anleitung und einmal als Mini-Beiblatt) helfen erst im Zusammenspiel mit der Schriftanleitung, sind dann aber gut gemacht. Über die normale Betriebsanleitung hinweg gibt es auch noch ein Rezept-und-Tips-Büchlein. Schön finde ich hier vor allem, dass mit der Ernährungswissenschaftlerin Dr. Emma Williams zusammen gearbeitet wurde. Somit werden hier nicht nur verschiedene Rezepte und Einstellungensbeispiele gezeigt sondern gleich mit erklärt worauf bei der Einführung der Beikost beim Nachwuchs zu achten ist, mit vielen wertvollen Tipps und Tricks. Anwendung & Reinigung Die Zubereitung der Speisen ist denkbar einfach: schälen, schneiden und rein in den Mixbecher, den Wassertank entsprechend der Dämpfdauer füllen. Der Mixbecher kommt zu Dämpfen erstmal kopfüber auf die Maschine und wird erst zum mixen nochmal richtig rum auf die Maschine gesetzt. Der Timer gibt einem nach dem Dämpfen durch einen Piepton kurz Bescheid, wann er fertig ist. Der Mixbecher selbst wird zwar sehr warm, der Griff selbst bleibt aber kalt. Man kann also direkt nach dem Dämpfen die Speisen mixen und in für das Baby perfekter Temperatur servieren. Wer mehrere Portionen vorbereitet kann alles in 2 verschiedenen Bechern aufbewahren: einmal die normalen Auslaufsicheren Becher für unterwegs, die man auch mit Bleistift beschriften kann, oder den donutförmigen Becher zum einfrieren. Diese einfrier-Becher kann man dann in der Maschine auch mit dem Dampfmodus wieder schonen auftauen. Bei der Reinigung sieht es ähnlich einfach aus: man kann alles in die Geschirrspülmaschine geben oder einfach per Hand waschen. Es gibt nur zwei kleine Bereiche im Mixbehälter die schwieriger zu erreichen sind: im Griff und unter dem Boden. Hier gelangt aber eigentlich auch nur Wasser beim dämpfen rein und kann durch 2 kleine Löcher auch einfach nur mit Wasser ausgespült werden. Pro / Kontra / Fazit Auf der Pro-Seite stehen für uns die einfache Handhabung und Reinigung. Das Gerät ist gut verarbeitet und man kann es grade im Dampfmodus auch einfach unbeaufsichtigt lassen und sich um andere Dinge kümmern. Einfach nur 1 Gerät zu haben und nicht zwischen den Schritten alles umfüllen zu müssen ist auch klasse. Die Größe des Mixbechers ist für die Vorbereitung mehrerer Portion ausgelegt; wir bereiten also oft einfach 4-5 Portionen vor und verwahren den Rest, den wir nicht direkt verfüttern, in den Bechern für den nächsten Tag oder zum einfrieren. Auf der Kontra-Seite sind der etwas holperige Einstieg (vor allem wenn man nicht versteht, welche Deckel von welchem Gerät wie ineinander passen). Der Wassertank ist grade für kleine Hände schwer zu öffnen und zu schließen, vor allem weil ja die Antriebseinheit des Motors noch im Weg ist. Auch die Markierungen für die Füllhöhe sind nur auf einer Seite und nicht immer gut ablesbar. Die einfrier-Becher sind zwar praktisch zur Vorratshaltung ab doch zu unpraktisch zu befühlen und nehmen im Gefrierfach für uns zu viel Platz weg, daher machen wir lieber nochmal eine Portion frisch oder halten den Rest nur in den normalen Bechern im Kühlschrank frisch. Alles in allem ist der 4-in-1 Babynahrungszubereiter von Philips für uns ein idealer Begleiter in der Küche, der uns einiges an Arbeit und vor allem Zeit einspart.