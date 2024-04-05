Gesundes Dämpfen
Dampfgaren und Mixen in einem Becher
Einfaches Auftauen und Aufwärmen
Einfach zu handhaben und reinigen
Tipps zum Füttern und Rezepte
Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere einzigartige Technologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.
Alles, was du zur Zubereitung von gesunder Babynahrung benötigst, findest du in einem einzigen Becher. Sobald deine Zutaten dampfgegart sind, musst du nur noch den Becher anheben, ihn umdrehen und verriegeln, sodass du die gegarte Nahrung bis zur gewünschten Konsistenz pürieren kannst.
Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten wie Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte bis hin zu festerer Nahrung – unser 4-in-1-Babynahrungszubereiter unterstützt jede Entwicklungsstufe.
4.2
von 5
469
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Löwe111
05/04/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden
Einfach, schnell und praktisch 👍 Grad für zwischendurch ohne aufpassen Und man kann sich dadurch dem Baby widmen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCF883/01 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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BelConcept
31/01/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Genau was wir gesucht haben.
Der Babynahrungszubereiter ist ideal. Vor allem die Menge der zuzubereitenden Produkte überzeugt uns. In anderen Küchengeräten ist es schwierig kleine Mengen zuzubereiten. Auch die Reinigung ist unkompliziert und schnell im Alltag erledigt. Mit der passenden App, bekommt man immer neunen Input, Ideen und Rezepturen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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FitMami21
28/12/2021
Deutschland
Teil der Aktion
Das Gerät macht meinen Alltag leichter
Ich kann mir mittlerweile meinen Alltag ohne den 4in1 Dampfgarer gar nicht mehr vorstellen. Ich habe immer schon auf gesunde Ernährung geachtet und wollte unbedingt selber Beikost für mein Baby kochen. Mit dem Gerät dauert es wenige Minuten bis man einen leckeren und gesunden Brei fertig hat. Ich koche meistens für zwei Tage und wärme einfach den Brei am nächsten Tag in dem Dampfgarer auf. Dazu hat man auch zwei passenden Behälter. Alle Zutaten werden schonend gedämpft so dass alle Vitamine enthalten bleiben. Ich finde es auch toll dass man fast alle Teile in der Spülmaschine reinigen kann. Ich kann deshalb manche Kommentare, dass die Reinigung kompliziert sein sollte, überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, da ist ein Teil das man nur durch ein kleines Loch ausspülen kann aber das reicht völlig aus. Der Bereich kommt auch nicht mit Lebensmitteln in Berührung. Der einzige Minuspunkt: man kann nicht die abgelaufene Zeit sehen so dass man immer auf die Uhr gucken muss damit man ungefähr weißt wann der Brei fertig ist. Ich benutze das Gerät auch für mich um Smoothies zu machen. Letztens habe ich auch Brokkoli für meinen Mann und mich gekocht. Das Gerät ist toll und ich kann es auf jeden Fall weiter empfehlen.
Vorteile
schonen gedämpft, einfache Reinigung
Nachteile
keine Uhr
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCF885/01 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.