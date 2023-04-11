Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Nahrungszubereiter
Alle Serien
Philips Avent Premium 4-In-1-Dampfgarer mit Mixer
Support
SCF883/02
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Schnellstartanleitung
ICM-Rezeptheft
Alle (3)
Warum kann ich die Philips Easy Weaning App nicht im App Store finden?
Was kann ich im Philips Babynahrungszubereiter zubereiten?
Wie oft sollte ich das Gerät entkalken?
AventBehälter des Babynahrungszubereiters
AventDampfgarersieb
AventTeigschaber
Philips Avent Babynahrungszubereiter dämpft nicht (ordnungsgemäß)
Während des Mixens laufen Lebensmittel aus dem Becher
Der Becherdeckel des Philips Avent Babynahrungszubereiters läuft aus
Im Inneren meines Philips Avent Babynahrungszubereiters haften Speisereste
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter